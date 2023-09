Jersey Shore Italia è realtà: al via le riprese del reality più trash della tv

Metti un Jersey Shore in salsa italiana. Un desiderio che gli amanti della trash tv coltivano da tempo diventerà realtà. Sono infatti cominciate le riprese di Italia Shore, reality show che fa del trash la propria cifra distintiva e dichiarata.

Il programma andrà in onda in primavera su Paramount + e viene girato in queste settimane nel Lazio. Ancora top secret i protagonisti, anche se la formula dovrebbe essere quella tipica del format internazionale: un gruppo di ragazzi e ragazze vivono senza limiti per un mese all'interno di un appartamento. Il filo conduttore, quindi, è caratterizzato dagli eccessi. Non c’è un vincitore, ma solo una osservazione da parte degli spettatori di un certo tipo di realtà. Non un programma per educande, certo. Infatti è proprio il trash a farla da padrone. In questo caso, però, in modo dichiarato e senza infingimenti di sorta.

Chissà se Italia Shore riuscirà ad avere lo stesso successo internazionale che hanno avuto i "fratelli maggiori" Geordie Shore, Gandia Shore e Jersey Shore. Quello degli "Shore" è infatti un fenomeno televisivo particolare che in Italia potrebbe non attirare la stessa attenzione. Basti pensare che negli ultimi decenni nessuno aveva mai deciso di produrne uno nel Belpaese.

Nel 2011 c'era stato l'esperimento di Tamarreide, che però non ha avuto alcun seguito. Il programma, condotto da Fiammetta Cicogna, ha visto la vittoria della cubista Marika Baldini. Unico personaggio che ha avuto un minimo di notorietà è stata la dj Ketty Passa. Nulla però a che vedere con la fama, seppur spesso effimera, che portano gli altri reality show del panorama televisivo italiano.