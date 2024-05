Isola dei Famosi 22 maggio: nominati, eliminato. Colpo di scena di Edoardo Franco

Cosa è successo nella decima puntata dell’Isola dei Famosi 2024, quella di mercoledì 22 maggio?

A rischio eliminazione erano in tre: Aras Senol, Artur Dainese e Greta Zuccarello. Il primo ad essere salvato dal pubblico è stato l’attore turco. E’ stato quindi aperto un televoto flash per l’eliminazione definitiva fra Greta Zuccarello e Artur Dainese e a dover lasciare l’Honduras subito prima della semifinale è Greta Zuccarello. Molto sorpresa la reazione di Artur Dainese quando ha saputo di essere di nuovo stato salvato dal pubblico. Greta Zuccarello dà il bacio di Giuda a Dario Cassini.

Durante la serata c’è stato spazio anche per l’inutile ponte delle emozioni della povera Khady Gueye, sacrificata sull’altare della caccia a degli ascolti meno disastrosi rispetto alla puntata precedente.

Le polemiche principali durante la puntata hanno riguardato la leader di settimana Karina, che secondo molti naufraghi non è capace di svolgere il ruolo di guida del gruppo.

Samuel Peron ed Edoardo Stoppa sono tornati da Playa Olimpo in parità dopo diverse prove a cui sono stati sottoposti e quindi si sfidano per lo spareggio. A vincere è Edoardo Stoppa, che quindi è immune, diventa il primo aspirante leader di tutto il gruppo e manda direttamente in nomination un altro naufrago, ovvero Karina Sapsai.

Seconda aspirante leader è invece Matilde Brandi. Dalla quale parte una catena da cui uscirà il nome del secondo naufrago nominato della serata. Che è Linda Morselli.

Durante la serata è stato comunicato che la prossima puntata del surviving show condotto da Vladimir Luxuria andrà in onda domenica 26 maggio.

Si è poi parlato delle diverse strategie più o meno rivoluzionarie all’interno dei due gruppi che si sono formati fra i concorrenti.

La prova leader fra Edoardo Stoppa e Matilde Brandi è stata vinta da quest’ultima, che può mandare in nomination un altro concorrente a propria scelta.

Spazio infine alle nomination: i nominati sono Karina Sapsai, Linda Morselli, Dario Cassini, Artur Dainese ed Edoardo Franco. Quest’ultimo ha spiazzato tutti con un colpo di scena: ha scelto di non utilizzare l’amuleto che lo avrebbe salvato dalla nomination.