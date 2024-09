Il tonfo del Grande Fratello: ascolti tv a picco

Il Grande Fratello non convince. E non vince neppure la battaglia degli ascolti di giovedì 26 settembre. D’altro canto, la quarta puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini ha avuto il proprio picco tanto nel finto matrimonio fra Brooke e Thorne della soap ‘Beautiful’ e nella crisi di nostalgia di Enzo Paolo Turchi. Insomma, non contenuti che possono attrarre un pubblico giovane.

Le pagelle della puntata del 26 settembre

A dire il vero, da qualche edizione il Grande Fratello di contenuti attrattivi non ne propone in grandi quantità. Anzi. E a ulteriore conferma ecco gli ascolti tv della puntata di giovedì 26 settembre, durante la quale la media dei telespettatori fatta registrare dal programma di Canale 5 è scesa sotto i due milioni. E infatti il Grande Fratello ha raccolto il 16.3% di share, con una media di un milione 993mila spettatori.

A vincere la serata è stata la fiction di Raiuno ‘Kostas’, con una media di due milioni 792mila spettatori e il 16.9% di share.

Nessuno ha stravinto la serata, insomma. Il dato di fatto è che ancora una volta il reality show di Canale 5 mostra tutte le proprie, ormai irrisolvibili, fragilità. Che, peraltro, rischiano di portarlo al collasso. Che il Grande Fratello sia un programma ormai decotto e stantio è evidente, chissà quando i vertici Mediaset si decideranno metterlo al centro di una riflessione vera, autentica e soprattutto concretamente critica.