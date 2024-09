Grande Fratello, i nominati di giovedì 26 settembre: finalmente un’eliminazione

Quarta puntata del Grande Fratello 2024 e finalmente si fa sul serio con le prime nomination per l’eliminazione. Nelle prime tre serate del reality show condotto da Alfonso Signorini gli inquilini nominati non avevano infatti mai rischiato di uscire dalla Casa, ora invece finalmente si cambi e si entra nelle vere dinamiche del gioco. Attenzione però: nessuno sarà eliminato lunedì 30 settembre. Il televoto aperto questa sera servirà solo a decretare il primo candidato all’eliminazione. Questo significa che i nominati di lunedì saranno sottoposti al televoto per decretare un altro candidato e probabilmente l’eliminazione effettiva avverrà durante la puntata di giovedì 3 ottobre.

Cosa è successo durante la puntata del Grande Fratello di giovedì 26 settembre? Grandi protagonisti, seppur nella noia e nel luogo comune generale, sono stati ancora una volta Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato, Javier Martinez ed Helena Prestes. Si è parlato anche in questa punta di presunti triangoli amorosi. Solo presunti, visto che di reale non c’è nulla se non la voglia di questi quattro concorrenti di apparire. A proposito di pseudo storie d’amore, impossibile non parlare dell’avvicinamento fra Iago Garcia e Amanda Lecciso.

Ad essere risultata immune dopo il televoto è poi stata Yulia Naomi Bruschi. Preferiti delle opinioniste Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici sono stati nominati invece Mariavittoria Minghetti e Clarissa Burt. Preferiti della Casa, e quindi di conseguenza immuni: Enzo Paolo Turchi, Luca Calvani e Ilaria Galassi, Pamela Petrarolo ed Emanuela Cecere, ovvero le Non è la Rai.

Due momenti hanno visto protagonisti altrettanti inquilini delle Casa: Clayton Norcross, che ha incontrato la collega e amica Katherine Kelly Lang, ovvero la Brooke Logan della soap ‘Beautiful’, ed Enzo Paolo Turchi, che stranamente ha raccontato del momento di crisi che sta vivendo trovandosi lontano dalla moglie Carmen Russo e dalla figlia Maria. Niente di cui il coreografo non abbia già parlato più volte in questi giorni con i suoi compagni di reality show. Noia allo stato puro, insomma.

A fine serata si è quindi stancamente giunti alle nomination. I nominati di giovedì 26 settembre sono Helena Prestes, Iago Garcia, Amanda Lecciso e Shaila Gatta. Fra loro sarà scelto il candidato all’eliminazione definitiva.