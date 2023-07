Grande Fratello Vip, quando inizia e come sarà il reality show targato Pier Silvio Berlusconi

Come sarà il nuovo Grande Fratello Vip? La "rivoluzione Pier Silvio" - come è stato soprannominato il nuovo corso di Mediaset dopo la morte di Silvio Berlusconi - sull'offerta Mediaset al pubblico è già cominciata, anche se di fatto i primi effetti si cominceranno a vedere soltanto a inizio settembre. Anzitutto con il pomeriggio di Canale 5, nel quale il 4 settembre debutterà Myrta Merlino con un format tutto nuovo rispetto al Pomeriggio 5 di Barbara D'Urso. Una fascia nella quale il programma vivrà lo scontro diretto con Alberto Matano e l'ormai classicone 'La vita in diretta'. In secondo luogo con un reality show molto atteso, più per capire quali potranno essere i cambiamenti che non per il programma in sè che ormai appare finito in un vortice decadente, ovvero il Grande Fratello Vip.

Quando inizia

Confermatissimo l'appuntamento, ormai tradizionale, del lunedì sera. Il Grande Fratello Vip 8 prenderà il via lunedì 18 settembre. La durata di questa edizione del reality show di Canale 5 sarà decisamente più ridotta rispetto a quella delle ultime edizioni. Il Gf Vip 2023-2024 durerà infatti sino a dicembre.

Unica opinionista

Non dovrebbero esserci due "campane" accanto al conduttore Alfonso Signorini, ma una sola. E molto probabilmente sarà quella di Cesara Buonamici, giornalista e "madre fondatrice" del Tg5. Non più due opinioniste, ma soprattutto non più la consultazione dei social network. Nel tentativo di dare un colpo di spugna al trash messo in campo da Pier Silvio Berlusconi c'è anche la cancellazione della "postazione Twitter" nella quale Giulia Salemi dava conto del "sentiment" del popolo del web. In sostanza leggendo pillole di trash. Via Giulia Salemi, che sarà comunque protagonista della terza edizione di 'Salotto Salemi' e via anche i commenti del web nella nuova edizione del Grande Fratello Vip. Un bel colpo all’ego di Alfonso Signorini, quello dell’assenza di Giulia Salemi. La quale è da tempo sotto l’ala protettrice proprio del conduttore.

I concorrenti

Archiviata, si spera definitivamente, la possibilità che fra i partecipanti al reality show condotto da Alfonso Signorini possano esserci l'ex senatore Antonio Razzi, la showgirl Carmen Di Pietro con il figlio, chi potrebbe entrare nella casa più spiata d'Italia? Si è parlato lungamente delle sorelle Brigitte e Benedicta Boccoli, così come sono insistenti le voci intorno a Silvia Magarre. Chi è? Se non avete visto il programma ‘Primo appuntamento’ condotto da Flavio Montrucchio su Realtime, andate a recuperarlo: Silvia regala grandi soddisfazioni. Nel segno del trash, s’intende.