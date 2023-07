Grande Fratello Vip, opinionisti e cast: spuntano i primi nomi

Mancano due mesi e mezzo all'inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip e già alcuni aspetti sono stati definiti. Detto che il nome del conduttore è quello, confermatissimo, di Alfonso Signorini, un altro dato appare ormai certo: la data di inizio.

Quando comincia e quanto dura

La nuova edizione del Gf Vip prenderà il via lunedì 18 settembre e, come di consueto, il suo spazio sarà quello del lunedì in prima serata su Canale 5. La durata invece diminuirà drasticamente: il reality show di Cinecittà dovrebbe concludersi a dicembre. Quindi addio a cast interminabile con ingressi distribuiti lungo tre-quattro mesi e addio anche, si spera, a dinamiche tirate molto in lungo.

Il cast

Ad anticipare la composizione del cast di concorrenti del prossimo Grande Fratello Vip è stato lo stesso conduttore Alfonso Signorini, che ha annunciato la presenza di un gruppo "ibrido": 20 concorrenti, di cui 12 volti noti e otto sconosciuti. Pare che siano già stati avviati contatti con alcuni Tiktoker. Quindi il rischio è quello della riproposizione di un cast di “vip” che in realtà vip per il grande pubblico non sono assolutamente.

Le opinioniste

Sonia Bruganelli prima e Orietta Berti subito dopo hanno ufficializzato che non faranno parte del prossimo Gf Vip. Quali saranno gli opinionisti quindi? Anzi le opinioniste. Sembra, infatti, che possano essere ancora due volti femminili ad affiancare Alfonso Signorini al timone del programma. Secondo Dagospia, saranno Katia Ricciarelli e Paola Barale le nuove opinioniste. La prima è spesso stata nella bufera negli ultimi anni per esternazioni non proprio sempre politicamente corrette, mentre per la seconda potrebbe rappresentare un'occasione per tornare finalmente con entrambi i piedi in tv dalla porta principale.

Gf Vip Party

La vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, Nikita Pelizon, si è ufficialmente proposta per condurre il Gf Vip party, format che affianca quello del reality show.