Cesara Buonamici al Grande Fratello Vip? Cosa sta succedendo

Cesara Buonamici al Grande Fratello Vip? Non come concorrente, ma nei panni di opinionista. A lanciare l'ipotesi è Dagospia, che negli ultimi giorni a fatto circolare in modo insistente questa possibilità.

Possibilità che si starebbe trasformando in realtà. D'altro canto, il volto di Cesara Buonamici è inequivocabilmente identificabile con Canale 5. La giornalista è stata fra i "genitori" del Tg5, di cui fa parte sin dall'inizio ovvero il 1992.

Un volto noto e autorevole, anche se non identificabile con il mondo dei reality show e del gossip: quello di Cesara Buonamici potrebbe essere il profilo chiesto da Pier Silvio Berlusconi per "ripulire" un po' l'immagine di programmi che più volte hanno nel recente passato abbondantemente sconfinato nel trash. Esattamente come il Grande Fratello Vip. Cesra Buonamici potrebbe quindi essere uno dei due nomi che affiancheranno Alfonso Signorini nell'avventura del reality show che ripartirà il 18 settembre su Canale 5. E, possiamo immaginare, la giornalista dovrebbe prendere idealmente il posto da opinionista che è stato di Orietta Berti ovvero quello della voce un po' meno "pungente" ma dalle affermazioni più ponderate.

La partecipazione di Cesara Buonamici, se confermata, chiuderebbe la strada a una delle due opinioniste in pole position sino a pochi giorni fa ovvero Katia Ricciarelli e Paola Barale. Quale delle due potrebbe rimanere al fianco di Alfonso Signorini? Probabile che a spuntarla possa essere la showgirl di Fossano, vista la decisione da parte dei vertici aziendali di cercare di scremare le polemiche. E Katia Ricciarelli negli ultimi anni non le ha di certo mandate a dire. Paola Barale rappresenterebbe quel mix di energia, arguzia, intelligenza, simpatia e anche un po' di sano "pepe" che potrebbe dare maggiore verve a un programma che ne ha davvero bisogno.