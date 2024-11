Grande Fratello, i nominati e le polemiche del 19 novembre: “Lorenzo datti una regolata”

Puntata del Grande Fratello turbolenta, quella di martedì 19 novembre. Puntata nella quale inevitabili protagonisti sono stati come di consueto Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato, Federica Petagna e Alfonso D’Apice. Gelosie e intrighi per quest’ultima coppia, al centro del gossip perché Stefano Tediosi, già tentatore di Temptation Island e attuale frequentazione di Federica, ha raccontato di aver saputo che la ragazza ha frequentato Antonio Fico parallelamente a lui. Insomma, un quadro alquanto ingarbugliato. Che si è arricchito di nuove polemiche trash proprio con il faccia a faccia fra Federica e Antonio, con tanto di intervento del di lei ex fidanzato Alfonso. “Non abbiamo i sottotitoli di Temptation Island, quindi smettiamola” ha poi chiosato il conduttore Alfonso Signorini. Insomma, un quadretto imbarazzante. “Vi siete baciati più volte, no?” chiede il conduttore. “No, quello che dovevo dire l’ho detto. Antonio voleva arrivare qui per le telecamere” ribatte Federica.

Riflettori puntati, ancora una volta, anche su Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta ed Helena Prestes. “Ci ignoriamo, la sua strategia con me non funziona più” ha sottolineato Lorenzo nei confronti di Helena. “Io non sto giocando, ti dico solo che non mi piace come ti stai comportando. Sei arrogante, fai le cose di nascosto. Sei un grande giocatore” ha risposto lei. Insomma, niente di nuovo rispetto a quello di cui si è parlato durante le ultime puntate. “L’arroganza di Lorenzo è stata molto sottolineata anche dai social – è intervenuto Alfonso Signorini -. Datti una bella regolata, Lorenzo”.

Momento di gloria, invece, per Luca Calvani. Il quale è stato nominato preferito dal pubblico – il televoto ovviamente non era per l’eliminazione – e si è anche commosso dopo la lettera che gli ha inviato il fidanzato.

I nominati al televoto per l’eliminazione sono Alfonso D’Apice, Clayton Norcross, Amanda Lecciso, Jessica Morlacchi e Lorenzo Spolverato. Un’eliminazione che dovrebbe avvenire nella prossima puntata, ovvero sabato 23 novembre. Da questa settimana, infatti, il Grande Fratello andrà in onda per due volte la settimana: il martedì e il sabato in prima serata.