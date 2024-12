Grande Fratello, Lorenzo e Shaila si sono lasciati: è vera rottura?

Tanto tuonò che piovve. E che, forse, la rottura fra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta divenne definitiva. Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta si sarebbero infatti lasciati. I due grandi protagonisti di questa edizione del Grande Fratello sono stati loro, è inutile negarlo. Sin dall’inizio hanno fatto discutere con le loro dichiarazioni surreali sulle rispettive esperienze d’infanzia - Lorenzo Spolverato ha persino sostenuto di essere cresciuto in una sorta di girone infernale, quando in realtà si tratta di un paese alle porte di Milano -, con le love story sempre meno love ma soltanto story rispettivamente con Helena Prestes e Javier Martinez e poi con il loro improvviso e rapidissimo innamoramento.

Una storia d’amore nata ed esplosa durante la loro permanenza al Gran Hermano spagnolo - guardacaso di mezzo c’è stato un viaggio in aereo senza telecamere durante il quale i due hanno avuto tutto il tempo per accordarsi e pianificare il teatrino al quale hanno fatto assistere il pubblico e gli altri concorrenti delle due versioni del reality show - e che ora sarebbe al capolinea. Una storia d’amore, va sottolineato in tutti i luoghi e in tutti i laghi (per citare Valerio Scanu), tossica. Un rapporto disfunzionale fatto di possessività e di scenate di gelosia al limite dell’assurdo.

E proprio la di lui gelosia – in tempi non sospetti lo stesso Lorenzo aveva raccontato agli altri inquilini della Casa di aver avuto un rapporto tossico con la ex fidanzata caratterizzato da una gelosia e una possessività malate – è stata il motivo della rottura fra i due. Sotto accusa, udite udite, un ballo che la ex velina ha fatto in casa con il neoentrato Bernardo Cherubini e poi con Alfonso D’Apice.

“Io non passo per geloso o matto. Ma spiattellarmi in faccia un ballo? Perché? Esco dal confessionale e ti vedo. Perché l’hai fatto? Mi fai vedere quella scena quando esco dal confessionale – ha sottolineato Lorenzo Spolverato -. Mi stai mentendo. Un giorno riderò. Shaila guarda che io sto bene, non sono pazzo. Non ho difficoltà a capire quello che è successo. Mi hai spiattellato in faccia un ballo, in quel momento. Se tu sei fatta così a me non piaci. Mi dici ‘smettila è il mio lavoro’. Te non mi porti rispetto. Mi butti addosso le mie insicurezze e mi fai stare male. Te ne puoi anche andare. Tu mi rendi pesante, queste situazioni mi rendono pesante. Io quando sono entrato ero felice e lo voglio recuperare. Ora in casa possiamo anche non considerarci. È stato bello, finisce qui e non necessito di altro”.

"Che bella figura, hai 12 anni. Risolviti i tuoi problemi perché ne hai tanti. Per me tu stai esagerando. Sempre la solita rottura. Io ballavo per gioco con Bernardo e poi con Alfonso. Ma sei uno sceriffo? Tu un giorno riderai di te per queste scene. Finisce qui? Io sono questa e, se non ti piace, ciao. Sei ridicolo” ha risposto lei.

E’ davvero finita? Alle prossime puntate l’ardua sentenza.