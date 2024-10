Il Grande Fratello recupera, ma è ancora allarme rosso per gli ascolti tv

Il Grande Fratello continua a non avere una direzione precisa e univoca. Gli ascolti tv salvano la puntata di lunedì 30 settembre, ma danno comunque conto di un programma che non sbanca. La quinta puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini ha migliorato i risultati della quarta, tornando a superare i due milioni di telespettatori – con una media di 2 milioni 153mila spettatori – con uno share del 17.9%. La fiction di Raiuno, ‘Brennero’, ha totalizzato oltre 2 milioni 600mila telespettatori, ma con uno share del 16.1%.

Un buon risultato rispetto a quelli ottenuti la scorsa settimana. Un risultato che comunque non può lasciare tranquilli, visto che il programma ha mostrato moltissime crepe.

Quali sono i motivi dell’avvio stentoreo di questa edizione del Grande Fratello? Non serve un’analisi sociologica e non è necessario scomodare teorie particolari, visto che i punti deboli di questo reality show sono ormai evidenti sotto gli occhi di tutti.

Le pagelle del Grande Fratello, puntata del 30 settembre

Le tanto discusse dinamiche non esistono. Basti pensare che da cinque puntate si sta forzatamente discutendo di due ipotetiche coppie, ovvero quelle formate da Lorenzo Spolverato ed Helena Prestes e da Shaila Gatta e Javier Martinez, ciarlando del nulla. Scomodo la regina del trash fatto bene per azzardare un confronto: le esterne di Uomini e Donne, che pure sono basate su aria fritta, perlomeno relativizzano e tengono conto del contesto. Nel caso del Gf, invece, tutto viene preso in maniera tremendamente seria e persino le due opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi cavalcano l’onda.

Il capitolo opinioniste rappresenta un altro punto debole di questo programma: Beatrice Luzzi nel ruolo di contestatrice a prescindere, ruolo non legittimato da nessun tipo di qualifica, è talmente prevedibile da suscitare già sbadigli, Cesara Buonamici è più impegnata nei siparietti, che non fanno ridere, con Alfonso Signorini piuttosto che nella generazione di commenti interessanti per il pubblico.

Veniamo al cast: le interazioni fra gli inquilini della Casa sono prevedibili e a spiccare sono pochi momenti targati Non è la Rai e Luca Calvani. La lite imbarazzante fra Yulia Naomi Bruschi e Jessica Morlacchi durante la diretta di ieri sera, lunedì 30 settembre, ha rappresentato un momento da pollaio per il quale l’intera produzione avrebbe dovuto scusarsi con i telespettatori. Una lite nella quale sono volati stracci e al cui confronto il dissing Antonella Elia-Aida Yespica è sembrato un momento di televisione molto alto.