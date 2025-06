Kevin Spacey nel programma Rai ‘Mini Market’

Napoli, 27 giugno 2025 – La Rai pigliatutto. Dopo Whoopi Goldberg, che per i trent’anni della soap entrerà a far parte del cast di ‘Un posto al sole’ e avrà un ruolo all’interno di alcuni episodi in onda nel 2026, un altro Premio Oscar sarà in uno dei programmi della tv pubblica italiana. Si tratta dell’attore pluripremiato Kevin Spacey, che parteciperà a un progetto esclusivamente su Raiplay.

La sit com Rai 'Mini market'

Ad annunciarlo è stato il direttore Contenuti digitali e transmediali Rai, Marcello Ciannamea, spiegando che l'attore sarà protagonista di un progetto esclusivo per Raiplay: si chiamerà ‘Mini Market’ e sarà una sit-com disponibile da novembre sulla piattaforma streaming.

"E' un'altra sorpresa di qualche ora fa, e ha lasciato sorpresi anche noi – ha commentato Ciannamea -. Kevin Spacey sarà il volto di Mini Market, un nuovo prodotto che sarà pubblicato su RaiPlay e anche in ottica transmediale. Quindi magari anche sul lineare, sul generalista nel

prossimo autunno, a novembre tendenzialmente. Ne siamo molto contenti".

Un volto noto, quello di Kevin Spacey. Un attore che ha vissuto un momento particolarmente difficile della propria vita, viste le accuse di molestie sessuali nei confronti di tre uomini per le quali è stato incriminato nel 202. E per le quali poi è stato dichiarato non colpevole. "Sono grato a tutte le persone che mi sono state accanto e che hanno aspettato le sentenze prima di giudicarmi, avranno la mia fiducia per tutta la vita. Perdono coloro che mi hanno trattato fin da subito da colpevole, ma non li vorrò nella mia vita" ha dichiarato l’attore. Che fra pochi mesi sbarcherà su Raiplay con un progetto tutto italiano.