Pino Insegno e Roberto Ciufoli su Raidue con ‘Facci ridere’

Pino Insegno e Roberto Ciufoli insieme su Raidue. Da domani, domenica 29 giugno, in Prima serata andrà in onda la comicità con ‘Facci ridere’. Ogni domenica tre squadre, che rappresentano simbolicamente Nord, Centro e Sud Italia, si sfideranno a colpi di battute, aneddoti, barzellette, parodie, imitazioni e ogni genere di performance comica davanti alla giuria dei “tre musoni”. Che ogni volta saranno tre diversi personaggi del mondo dello spettacolo.

Arriva in prima serata su Rai2 “Facci Ridere”: in onda ogni domenica a partire da domani 29 giugno, l’esuberante show comico condotto da Pino Insegno e Roberto Ciufoli porta sul palco l’Italia autentica e spontanea, dove chiunque – a patto di saper far ridere – può diventare protagonista. Nella prima puntata Francesco Paolantoni, Carolina Rey e Massimiliano Rosolino.

‘Facci ridere’ è prodotto da Rai – Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Stand by me, scritto da Emanuele Giovannini, Leopoldo Siano, Giona Peduzzi, Simonpietro Giudice, Francesco Megalizzi, Luca Pellegrino. La regia è di Maurizio Pagnussat.