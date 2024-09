Grande Fratello, Beatrice Luzzi nella bufera: ci è o ci fa? Serve davvero la sua presenza?

Beatrice Luzzi e il Grande Fratello, un rapporto destinato a non ingranare. Anche e soprattutto perché l’attrice, che quest’anno all’interno del reality show ricopre il ruolo di opinionista insieme a Cesara Buonamici, si comporta come se il programma fosse il suo e se quindi potesse deciderne le regole.

Che, nel caso di specie, sono anche regole di buonsenso. Sotto accusa sono finiti i secondi conclusivi della puntata di giovedì 26 settembre, quando l’attrice e opinionista ha di fatto dato l’ultimo saluto in anticipo alla ex suocera “che in queste ore ci sta lasciando. Non posso salutarla di persona, la saluto da qui. Ciao Laura”. Una affermazione il cui principio guida è comprensibile, ovvero l’intenzione di esprimere cordoglio per una tragedia famigliare che si stava potenzialmente consumando, ma i cui modi sono sembrati sensazionalistici e fuori luogo.

Tanto che persino Taffo, notissima azienda di pompe funebri, ha commentato: “Neanche noi saremmo arrivati a tanto”. “Vergognatevi” ha poi risposto Beatrice Luzzi. “L’unica cosa di cui sono certa è che Laura ne è stata felice” ha continuato l’attrice su X. Quel che è certo è che ancora una volta, come è successo negli ultimi giorni quando ha affermato in sostanza che Shaila Gatta non deve provocare gli uomini perché poi loro abboccano, Beatrice Luzzi ha suscitato polemiche.

Contro di lei è arrivato anche un lungo post di Selvaggia Lucarelli, la quale definisce distopica la scena vista in finale di puntata.

La domanda a questo punto è una sola: Beatrice Luzzi ci è o ci fa?

Mi spiego: che la sua strategia sia quella di fare un po’ il Bastian contrario per dare un po’ di pepe a un reality show che oltre a non avere pepe non ha proprio neanche tovaglia, tovaglioli e posate è evidente sin dall’inizio del Grande Fratello, rimane da capire se non stia esagerando e che questo non sia un atteggiamento studiato a tavolino ma una sorta di sbracatura.

La seconda domanda che sorge dopo questa considerazione è quindi: serve davvero la sua presenza all’interno del Grande Fratello? Un’opinionista dovrebbe essere attesa dal pubblico perché dice qualcosa che dà un valore aggiunto al programma, ma Beatrice Luzzi con questi interventi cosa sta aggiungendo al reality show condotto da Alfonso Signorini?