Marco Mengoni ha trovato l’essenziale: "L’odio non mi ferma, la vita è mia"

"Le mie parole non fermeranno la violenza del giudizio di alcuni, ma della mia vita decido io perché a 37 anni ho capito che ce n’è una sola" tagliava corto Marco Mengoni l’altra sera, appena spente le luci del “Maradona” di Napoli sul debutto del nuovo tour, rintuzzando le polemiche divampate sui social per via dei corsetti “genderless” che indossa in questo suo nuovo kolossal da stadi su cui si sono appuntate le critiche (omofobe) della rete.

Tourbillon che fin dall’anteprima di Lignano ha minacciato di spostare l’attenzione dai contenuti teatrali di questa nuova impresa – ambiziosamente concepita sull’idea di raccontare l’umanità di oggi usando i canoni della tragedia greca – agli outfit curati dallo stylist Nick Cerioni. Una spallata ai codici binari del maschile e del femminile anticipata da Mengoni già a Sanremo presentandosi a co-condurre la quarta serata indossando una gonna nera. Sui palchi della musica con l’estetica queer hanno “flirtato” in tanti, da Mahmood a Damiano dei Måneskin, da Adam Lambert a Sam Smith, ma la scelta dell’interprete di Guerriero crea languori che lo show si lascia alle spalle sotto il cielo livido e le macerie di un porto delle nebbie a cui il collassare del faro ha tolto la linea dell’orizzonte.

Inizia lì la strada che porta a quei grattacieli di cristallo in cui canta, sospeso a mezz’aria, cose come Non sono questo e Incenso. Bellezza e trasparenza intese come riflesso "della fragilità che mi porto dentro dopo aver perso la persona più importante della mia vita". Quella mamma Nadia ("e anche quando sembro in grado di scalare il mondo, almeno tu difendi le mie insicurezze" dice il testo di Luce) che sembra far capolino in diversi passaggi dello show.

"Un’opera che si tuffa in un concerto pop" per dirla con l’ideatore, che nelle oltre due ore e mezza di cammino trova modo di citare, fra le altre, Black hole sun dei Soundgarden ne La valle dei re, Amarsi un po’ di Lucio Battisti in Mandare tutto all’aria, Ordinary world dei Duran Duran ne L’essenziale. Una narrazione che, come nel distopico fumettone da stadi di Marracash, rischia talora di fagocitarsi il narrato.

"La città di vetro è bella da fuori, ma fragile dentro" ammette. "O non abbiamo studiato la storia o ci siamo affidati troppo al vento che cambia e non siamo stati attenti. Evidentemente sono state votate delle persone che hanno permesso tutto ciò che sta sta accadendo ora. È un momento storico che personalmente non mi piace, a me e nemmeno a tutti quelli che sono con me sul palco".

‘Due vite’ Mengoni la canta su una pedana mobile di 26 metri che si innalza e ruota sopra le teste del pubblico, mentre il nuovo singolo con Rkomi e Sayf ‘Sto bene al mare’ trova posto nel bis assieme a quell’atto di fede che è Esseri umani punto d’arrivo di un cammino in cui Marco non rinuncia un pensiero alla Palestina per dire "stop a questa roba orribile che l’uomo continua a fare, non so perché" con la speranza che il messaggio arrivi forte e chiaro "a quelle teste di ca**o". Ed è francamente difficile non capire di chi sta parlando.

Ora la strada prosegue per altre dieci notti negli stadi, tra cui il Dall’Ara di Bologna il 5 e 6 luglio, il Meazza di Milano il 13 e 14, per poi passare dai palasport in ottobre (12 Assago, 21 e 22 Pesaro, 24 Casalecchio di Reno, 28 e 29 Firenze) e proseguire in Europa a novembre con tappe in Svizzera, Germania, Belgio, Olanda, Francia, Lussemburgo, Regno Unito e Spagna.