Grande Fratello, i nominati del 30 settembre: chi sarà il primo eliminato?

Polemiche, una candidata all’eliminazione e nuove nomination. Tutto condito da una buona dose di momenti inutili che sono serviti soltanto a riempire il tempo per arrivare sino all’1.30 di notte. Questo è stata in estrema sintesi la puntata di lunedì 30 settembre del Grande Fratello.

Come volevasi dimostrare, il televoto ha stabilito che la prima inquilina candidata all’eliminazione - la prima eliminazione di questa edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini avverrà durante la puntata di giovedì 3 ottobre - è Amanda Lecciso.

Durante la puntata del 30 settembre si sono visti anche diversi confronti, anche particolarmente accesi: uno su tutti è stato quello fra Jessica Morlacchi e Yulia Naomi Bruschi. Tutto questo per l’interesse della prima nei confronti di Giglio e l’inserimento, presunto, della seconda.

Non è mancato neanche il confronto fra Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti. Poi si è, ovviamente, anche tornati a parlare del leitmotiv di queste prime cinque puntate del Grande Fratello: i due, evidentemente artefatti, triangoli pseudoamorosi fra Sheila Gatta, Lorenzo Spolverato e Javier Martinez e fra Javier Martinez, Lorenzo Spolverato ed Helena Prestes. Proprio quest’ultima ha spiazzato tutti dichiarando ufficialmente il proprio interesse per Lorenzo. Il quale l’ha presa bene e l’ha accusata di non essersi comportata nel modo giusto.

Poi spazio alle nuove nomination: Jessica Morlacchi, Tommaso Franchi e Yulia Naomi Bruschi sono gli immuni decretati dal pubblico, mentre le Non è la Rai, ovvero Ilaria Galassi, Eleonora Cecere e Pamela Petrarolo, ed Enzo Paolo Turchi sono immuni perché preferiti dagli altri inquilini. Cesara Buonamici regala poi l’immunità a Lorenzo Spolverato, mentre Beatrice Luzzi la attribuisce ad Helena Prestes. Ovviamente i due sarebbero stati a rischio nomination e quindi in questo modo vengono salvate alcune fragili dinamiche all’interno del gruppo.

I nominati di questa puntata sono Iago Garcia, Clarissa Burt e Mariavittoria Minghetti. Questi inquilini vanno al televoto insieme ad Amanda Lecciso. Nella puntata di giovedì 3 ottobre si saprà chi sarà il primo eliminato di questa edizione del Grande Fratello.