Torna ‘Il Collegio’, ma la Rai lo mette in “castigo”: dove vederlo

Torna ‘Il Collegio’. Il docu-reality della Rai sarà di nuovo in onda dopo una stagione di stop: l’ultima era stata quella del 2023. E dopo? Il docu-reality si era preso un paio d’anni di pausa, complici gli ascolti tv non particolarmente esaltanti e dinamiche e personaggi esageratamente trash per un programma Rai.

‘Il Collegio’ torna quindi in onda e lo fa con una narrazione ambientata nel 1990: l'anno del crollo definitivo del blocco sovietico, della liberazione di Nelson Mandela, dei Mondiali di calcio di Italia '90, dei walkman accesi e delle musicassette registrate a casa. Nuova anche la location: dal collegio San Francesco di Lodi il docu-reality si sposta in Molise, nel convitto nazionale Mario Pagano di Campobasso. La formula de ‘Il collegio’ rimarrà la medesima: una classe di studenti torna indietro nel tempo per vivere le dinamiche scolastiche dell’epoca.

Il dato differente dalle passate edizioni, però, è che questa - sarà la nona - andrà in onda in primis su Raiplay. Ovvero in streaming. Questo significa che il pubblico dovrà di fatto “andarsela a cercare” e non lo vedrà nei palinsesti tradizionali delle reti Rai. E questo, più che un trasloco ‘digital first’ - questa espressione indica un prodotto creato in primis per il digitale - assomiglia tanto a una sorta di castigo. A un ritorno in onda, ma in tono minore. Chissà se invece poi i risultati in termini di ascolti tv faranno tornare ‘Il Collegio’ in tv anche in forma “tradizionale”.