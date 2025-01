Grande Fratello: Helena e Nikita di nuovo insieme, Shaila eliminata?

Helena Prestes protagonista indiscussa di questa edizione del Grande Fratello. In negativo, sia chiaro. Ma d’altro canto di personaggi che si sono messi in luce per momenti positivi all’interno della Casa ce ne sono ben pochi. Helena Prestes e Ilaria Galassi erano finite al televoto dopo le scempiaggini che avevano compiuto nei primi giorni del nuovo anno - lancio del bollitore, tentativo di aggressione fisica, insulti vicendevoli: non ci hanno fatto mancare nulla -, mentre Jessica Morlacchi aveva chiesto deciso di abbandonare il reality show. Peraltro senza che il conduttore Alfonso Signorini abbia fatto nulla per trattenerla.

Cosa succederà nella puntata del Grande Fratello di oggi lunedì 13 gennaio 2025? Detto che Jessica Morlacchi non rientrerà nella Casa, sarà qualcun altro a tornare “sul luogo del delitto”: Nikita Pelizon, già vincitrice del Grande Fratello, arriverà per dare supporto all’amica Helena Prestes. Con la quale aveva anche partecipato come concorrente a un’edizione di Pechino Express. Nikita arriverà, come ha fatto Dayane Mello qualche mese fa, per dare supporto all’amica e anche qualche utile e inevitabile indicazione in merito a come stanno andando le cose fuori dal reality show consigliandola su come comportarsi all’interno del programma. Nikita Pelizon non diventerà comunque una nuova concorrente del Gf.

Nella puntata di lunedì 13 gennaio si parlerà anche di Amanda Lecciso, sempre più personaggio sottotraccia di questa edizione del reality show di Canale 5, e della animatissima discussione fra Mariavittoria Minghetti e Luca Calvani. Insomma, un clima disteso e ragionamenti sereni e pacati come di consueto all’interno del programma condotto da Alfonso Signorini.

Quanto alle nomination – i nominati sono Helena Prestes, Ilaria Galassi, Shaila Gatta, Tommaso Franchi e Luca Calvani -, attenzione a Shaila Gatta: secondo alcuni sondaggi online, potrebbe essere proprio lei l’eliminata di questa sera. In quel caso cosa farà l’innamorato Lorenzo Spolverato? La seguirà fuori dalla porta rossa, come ha sempre annunciato?