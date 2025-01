Masterchef, eliminati del 16 gennaio

Risparmio di energia elettrica e creatività hanno caratterizzato le puntate di Masterchef di giovedì 16 gennaio 2025. Due puntate nelle quali il pubblico ha assistito all’eliminazione da parte dei giudici Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri di due concorrenti.

I concorrenti

Gli aspiranti chef rimasti in gara sino all’inizio della puntata di giovedì 16 gennaio di Masterchef 14 sono stati 13. Fra questi spiccano il falegname di Bari residente a Chieti Pino e la modella campana Sara, che avevano iniziato il talent show di cucina di Sky in veste di riserve. Gli altri concorrenti sono Anna Yi Lan, 32 anni, consulente di moda, che ha origini cinesi, è nata a Milano ma vive a Venezia; Alessia, cameriera 21enne di Parma; Samuele, 19 anni di Desenzano del Garda, alla ricerca di un impiego dopo aver conseguito il diploma all’Istituto Alberghiero; Jacopo detto Jack, 26 anni dell’hinterland di Milano, content creator e social media manager; Katia, impiegata 43enne della provincia di Napoli; Claudio, 33enne della provincia di Brindisi, titolare di un centro revisioni; Linda, barista 49enne di Torino; Mary, 30 anni e manager nelle risorse umane, nata a Milazzo ma residente in provincia di Bergamo; Simone G., 35enne della provincia di Cuneo, imprenditore nel settore dell’edilizia; Gianni, 30 anni della provincia di Palermo, commesso in un negozio di elettronica; Franco, direttore marketing 43enne, veronese e ora a Milano.

Gli eliminati

Chi è stato eliminato? Al termine della prima puntata di giovedì 16 gennaio, Sara ha rischiato fortemente l’eliminazione. In realtà i tre giudici le hanno solo attribuito una penalità per lo Skill Test, che si è poi svolto nella puntata successiva. Dove si è giocata la salvezza con Anna, Simone, Linda e Samuele. Fra Linda e Anna, arrivate alla stretta finale, a dover abbandonare Masterchef è Linda. Salva in extremis Anna.