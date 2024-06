Ditonellapiaga sul palco e anche al cinema: ‘Serial killer’ esce il 18 luglio

Ditonellapiaga al cinema e in tour. E' un'estate ricca di impegni per Margherita Carducci, in arte appunto Ditonellapiaga, che sta portando sui palchi i brani dell'ultimo album 'Flash'. Ma non solo: in attesa dell'arrivo di nuova musica nei prossimi mesi, la cantautrice romana sta vivendo anche un'altra avventura.

Sono due, infatti, i suoi brani scelti per accompagnare le immagini di 'My spy - The eternal city', film sequel di 'My spy' del 2020 diretto da Peter Segal. Un film d'azione, che vedrà il seguito prodotto da Amazon uscire il 18 luglio.

Due canzoni di Ditonellapiaga sono state scelte: 'Repito', contenuta nel disco 'Camouflage', per il trailer e 'Serial killer', ancora inedita, scritta ad hoc per la colonna sonora del film e in uscita il 18 luglio su tutte le piattaforme digitali in concomitanza con il film con Dave Bautista e Chloe Coleman.

CInema, ma non solo. Ditonellapiaga è impegnata in queste settimane anche nel Flash Tour 2024, ecco le prossime date: il 28 giugno al Caterraduno di Pesaro, il 29 giugno all’Artico Festival di Bra, il 4 luglio al Popcast Festival di Castiglione della Pescaia, l’11 luglio all’Anfiteatro delle cascine di Firenze e il 19 luglio a Porto Rubino in occasione della tappa a Monopoli.