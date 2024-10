Pechino Express 2025, concorrenti e tappe: quando va in onda

Quali saranno le coppie della prossima edizione di Pechino Express? Su Tv8 in chiaro la messa in onda della passata stagione è quasi conclusa ed ecco che i telespettatori di Sky e Now - il reality show condotto da Costantino della Gherardesca con l’inviato Fru viene trasmesso in primis in abbonamento e poi in chiaro - si preparano ad assistere a una nuova edizione del programma.

Quando andrà in onda Pechino Express 2025? Sicuramente non prima del nuovo anno, visto che fino a dicembre a tenere banco in casa Sky sarà X Factor.

Confermati alla conduzione Costantino della Gherardesca e l’inviato speciale Fru. Il sottotitolo di Pechino Express 2025 è ‘Fino al tetto del mondo’. Il motivo? Le nove coppie di viaggiatori partiranno dalle Filippine, attraverseranno il nord della Thailandia e termineranno la loro avventura in Nepal. In sostanza, si partirà dall’Oceano Pacifico fino ad arrivare nel Paese ricchissimo di vette sopra gli ottomila metri di altitudine.

Ecco le nove coppie di concorrenti di Pechino Express 2025:

Virna Toppi e Nicola Del Freo

Dolcenera e Gigi Campanile

Nathalie Guetta e Vito Bucci

Ivana Mrazova e Giaele De Donà

Giulio Berruti e Nicolò Maltese

Samanta Togni e Debora Togni

Gianluca Fubelli, ovvero Scintilla, e Federica Camba

Jey Lillo e Checco Lillo

Juri Chechi e Antonio Rossi

Antonella d’Errico, vicepresidente esecutivo dei contenuti di Sky Italia, dichiara: "Pechino Express parte per un nuovo viaggio, ricomincia l’avventura di un programma iconico che ha ormai conquistato un posto speciale nel cuore del nostro pubblico, capace di appassionarlo sempre più, stagione dopo stagione. Nuove storie e nuovi territori da esplorare, un cast che, tra volti già noti e novità tutte da scoprire, siamo certi saprà sorprenderci, farci emozionare e appassionarci. Ad accompagnare in questo nuovo viaggio le coppie in gara e il pubblico, l’amatissimo Costantino, capitano irrinunciabile della squadra di Pechino Express, e leader della spedizione anche in questa nuova rotta “fino al tetto del mondo”. Ad affiancarlo il nostro formidabile inviato speciale Fru”.