Chi è Nayt, il rapper William Mezzanotte

Il 22 novembre 2024 è stato pubblicato “Lettera Q”, l’ottavo progetto discografico di Nayt. Il rapper italiano ha ottenuto un ottimo riscontro nella sua prima settimana dal rilascio, conquistando un dignitosissimo secondo posto nella classifica Fimi che racchiudere gli album più venduti e ascoltati in streaming. Davanti a lui, in vetta alla chart, “Dio lo sa – Atto II” di Geolier. Ecco tutte le informazioni sull’artista, il cui vero nome è William Mezzanotte.

Nayt, chi è il rapper: la discografia

Nayt è nato nel 1994 e il suo vero nome è William Mezzanotte. Il rapper è tra gli artisti più interessanti della scena italiana. Negli ultimi anni ha dato dimostrazione di avere una spiccata capacità di aprire gli occhi e di essere una voce autorevole della sua generazione, cercando, ogni volta possibile, di creare un dialogo costruttivo e un legame con il pubblico. Il suo è un messaggio diretto, ma anche dallo scopo coraggioso che sfida la superficialità ormai dilagante nel mondo quotidiano. Un percorso di scoperta di sé e dell’altro, un viaggio dell’animo umano, caratterizzato da una commistione con linee più melodiche e musicali, che dai tre capitoli di Raptus, passando per MOOD (oro) e DOOM (oro), è arrivato fino ad HABITAT (oro) e “HABITAT: tour” e che ha trovato proprio nella dimensione del live la sua massima e catartica espressione.

Attraverso un attento lavoro sulle parole, Nayt punta a scoprire e rivelare verità, spingendo chi ascolta a fermarsi, a riflettere, e ascoltare davvero. Una ricerca, che unita alla sua voce, ha la missione di trasmettere un senso di consapevolezza.

L’album “Lettera Q” è uscito il 22 novembre 2024

Il disco parla della possibilità di interrompere i pattern, spezzare i loop, le catene, i cicli come richiama, appunto, il titolo stesso, il simbolo della lettera Q. Il risultato è un dialogo aperto che invita a una crescita personale e collettiva, in una conversazione che supera il monologo e respinge l’imposizione.

Nayt approfondisce argomenti e temi diversi fra loro. Si passa dal suo rapporto con la società, con il mondo femminile, la generazione a cui appartiene e con uno sguardo verso quelle future e quelle passate. Al centro dei suoi brani l’intenzione di dare forma a domande che portino verso una direzione di crescita, progresso e maggiore evoluzione personale.

Ecco la tracklist del disco “Lettera Q”: 1. Il Debito; 2. Non è fortuna; 3. Certe bugie; 4. Di abbattere le mura (18 Donne); 5. Se corri feat. Ernia; 6. La grande fuga; 7. Ieri; 8. Bad vibes; 9. Monalisa con Scozia; 10. Serie TV; 11. Un’altra strada; 12. Poter scegliere.

Il tour nel 2025

Oltre all’uscita del disco (che ha brillato nella prima settimana per le vendite), Nayt ha annunciato anche una serie di concerti che vedranno la luce a partire dalla primavera del 2025. Ecco, a oggi, le date annunciate dove poterlo ascoltare e vedere dal vivo: 23 marzo - Vox Club - Nonantola (MO) - DATA ZERO, 25 marzo - Teatro Cartiere Carrara – Firenze, 27 marzo - Teatro Concordia - Venaria Reale (TO) - SOLD OUT, 30 marzo - Palapartenope – Napoli, 1 aprile - Atlantico Live – Roma, 2 aprile - Atlantico Live - Roma - SOLD OUT, 3 aprile - Atlantico Live - Roma - SOLD OUT, 6 aprile - Gran Teatro Geox – Padova, 8 aprile - Fabrique - Milano - SOLD OUT e 9 aprile - Fabrique – Milano.