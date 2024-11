Chi è Davide Calgaro, Cisco nella serie sugli 883

La serie tv Sky (e disponibile anche NOW) “Hanno ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883” è stata un successo di pubblico e critica. La storia, l’ambientazione e la sceneggiatura convincente (che ha unito la realtà con un pizzico di inevitabile fiction) ha appassionato i fan della band italiana. Ma oltre ai due componenti della band – Max Pezzali e Mauro Repetto – a essere noto alla fanbase del gruppo c’è sicuramente anche Cisco, citato proprio in una delle canzoni più note degli 883.

La carriera di Davide Calgaro, il mitico Cisco citato dagli 883

Cisco viene citato più volte nel brano “Rotta per casa di Dio” e, nella storia, è il miglior amico di Max Pezzali. Una vera e propria spalla su cui sa di poter sempre contare. Il suo ruolo è fondamentale per la creatività del protagonista e per seguire i vari step che poi lo hanno portato al successo. A vestire i panni del personaggio è Davide Calgaro, nato il 18 agosto 2000 a Milano.

Si avvicina al mondo della recitazione fin da quando è adolescente e studia nella scuola teatrale di “Quelli di Grock”. Quando ha solamente 15 anni inizia a scrivere testi e monologhi che ottengono un buon riscontro e vengono testati davanti al pubblico dei Laboratori di Zelig. Dopo essersi diplomato al liceo classico, inizia a collaborare con la versione televisiva di Zelig dove viene notato e apprezzato.

Nel 2019 avviene il suo debutto nel mondo della televisione con la sua partecipazione a un episodio della serie tv “Il processo” e, l’anno seguente, ottiene una piccola parte anche in “Doc – Nelle tue mani”, fiction dal successo immenso trasmesso su Rai 1. Dopo aver fatto parte del cast del secondo episodio della prima serie di “Blanca” e aver partecipato alla serie tv per Prime Video “No Activity – Niente da segnalare”, viene scelto per la serie tv di produzione Sky sulla vita e gli esordi degli 883. E qui avviene la consacrazione vera e propria.

Per quanto riguarda, invece, il cinema il suo esordio è grazie a Massimo Venier che lo sceglie per il cast di “Odio l’estate”, pellicola del 2020 interpretata da Aldo, Giovanni e Giacomo. Successivamente fa parte anche di “Sotto il sole di Riccione”, commedia italiana diretta dai YouNuts!.

Torna anche per il sequel, “Sotto il sole di Amalfi”, disponibile su Netflix a partire dal 2022, due anni dopo il primo capitolo (che vedeva anche le musiche dei TheGiornalisti nella colonna sonora ufficiale). Parlando del personaggio che aveva interpretato in queste due pellicole, aveva raccontato: “La verità? Fino a 19/20 anni ero un po’ come il mio personaggio Furio. Diciamo che nell’ultimo periodo ho preso più sicurezza. Poi alla fine è tutto lì: per scioglierti devi solo avere un po’ di fiducia in te stesso”.

Sempre nel 2022 torna sul grande schermo sempre grazie a Massimo Venier che lo seleziona per il nuovo film con il trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo, “Il grande giorno”. Con un budget di circa 6 milioni di dollari, ne ha incassati oltre 7 al botteghino, con circa un milione di spettatori.