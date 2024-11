‘Message from Mom’ su Mediaset Infinity, la rinascita di una famiglia in lutto

Tra i contenuti disponibili gratuitamente sulla piattaforma Mediaset Infinity c’è la miniserie tedesca ‘Message from Mom’, commedia dai toni agrodolci. Con ironia e sensibilità, la serie esplora il tema della perdita e della ricostruzione personale e collettiva, evidenziando non solo il coraggio di andare avanti, ma anche i lati più complessi e imperfetti della famiglia May. Il titolo, che si compone di 8 episodi, è già andato in onda in Germania nel 2022.

La trama

Dopo la scomparsa di Elli, il marito Tobias e i tre figli si ritrovano a navigare nel difficile cammino del lutto. Tuttavia, Elli ha trovato un modo per rimanere presente nella loro vita: prima di morire, ha registrato numerosi videomessaggi pieni di consigli pratici e parole affettuose, aiutando i suoi cari a superare i momenti difficili con il suo inconfondibile senso dell'umorismo e la sua gioia di vivere. Ogni video è un piccolo aiuto per Tobias e i ragazzi, spaziando dagli auguri per un compleanno, ai consigli per la cucina, fino a parole di conforto e di incoraggiamento. A un certo punto, però, la presenza virtuale di Elli inizia a complicare la vita quotidiana dei May, interferendo con i loro sforzi per ricominciare a vivere nonostante la sua dolorosa perdita. In particolare, Tobias, in cerca di un equilibrio, trova sostegno in Katrin, la migliore amica di Elli, e si ritrova, per errore, a contattare Nadja, un’operatrice di una hotline erotica.

Il cast

Nel cast, nei panni di Elli, c’è Jessica Ginkel che, in precedenza, ha rivestito il ruolo di Lena Sander, la protagonista della soap opera tedesca ‘Lena - Amore della mia vita’, trasmessa in Italia su Rai 3. Golo Euler interpreta Tobias. L’attore è noto anche per aver lavorato nella soap opera di Rere 4 ‘Tempesta d’amore’ e, al cinema, in ‘Grand Budapest Hotel’. I figli Lisa, Lennart e Leon hanno il volto, rispettivamente, di Mathilda Smidt, Luke Matt Röntgen e Matteo Hilterscheid. In ‘Message from Mom’ recitano anche Claudia Rieschel (Barbara Stolzmann), Julia Goldberg (Yasmin Nabavi) e Marlene Morreis (Katrin Klein).