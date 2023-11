Belen Rodriguez torna in tv: dove e quando la vedremo

Belen Rodriguez torna in televisione. Dopo aver perso la conduzione de Le Iene, aver dato "buca" a un paio di programmi nei quali era attesa come ospite d'eccezione e aver lasciato temporaneamente i social network, la showgirl argentina sembra essere pronta a ufficializzare la propria risalita.

Nelle scorse settimane, infatti, Belen Rodriguez è tornata a pubblicare foto sui social network, poi ha ricominciato a rispondere a qualche utente, è tornata alle Maldive - luogo dove va in vacanza con i propri amori -, è tornata ad essere presente sulle copertine dei settimanali e adesso eccola rispuntare di nuovo in televisione.

Dove e quando la vedremo in tv? La showgirl argentina è attesa domenica 26 novembre proprio in uno di quei salotti televisivi che ha disertato nei mesi scorsi. Domenica 26 novembre, infatti, Belen Rodriguez sarà intervistata da Mara Venier a Domenica In.

Di che cosa parlerà durante l’intervista è facilmente ipotizzabile: sicura protagonista del pomeriggio da “zia Mara” sarà la storia d’amore con il bresciano Elio Lorenzoni, al quale Belen Rodriguez si è legata ultimamente attraverso un anello che sa quasi di future nozze. E chissà se si parlerà anche di maternità, visto che alcuni amici della coppia hanno riferito che i due vorrebbero avere un figlio. Quella a Domenica In sarà la prima intervista concessa da Belen Rodriguez dalla nuova separazione da Stefano De Martino in avanti.