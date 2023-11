Belen incinta? La showgirl risponde ai fan

"Belen è incinta". Anzi, "secondo alcuni vip Belen è incinta". "No, Belen non è incinta: Fabrizio Corona ha smentito". Negli ultimi giorni le voci su una possibile terza gravidanza della showgirl argentina si sono rincorse. Senza che la diretta interessata ribattesse alcunché.

Fino a un certo punto. Il "certo punto" in questione sono stati i commenti di alcuni fan su Instagram. Commenti nei quali i supporter chiedevano insistentemente se la gravidanza fosse reale. Ecco quindi la risposta di Belen Rodriguez: "Non sono in dolce attesa, sono solo serena. Quando ritorno in televisione? Torno presto, fra poco poco, manca sempre meno e ritorno".

Una risposta che dovrebbe mettere quindi a tacere tutte le possibili voci. Dovrebbe, visto che ogni sua foto e ogni suo post si portano dietro numerose polemiche. "Si vede che non sei felice", "I tuoi poveri bambini vedono un uomo diverso accanto a te ogni anno", "Cambi fidanzato come se fossero calzini". Le accuse rivolte a Belen Rodriguez da diversi utenti su Instagram sono ormai all'ordine del giorno.

A difenderla si ergono spesso non solo i suoi fan, ma anche Veronica Cozzani, mamma di Belen Rodriguez. La famiglia, infatti, in questo momento certamente non facile sta supportando la showgirl e le sta sempre molto vicino.