Belen Rodriguez vuole un altro figlio? Le indiscrezioni

Belen Rodriguez diventerà presto mamma per la terza volta? C'è chi pensa che possa essere fantascienza, chi aveva già annunciato che fosse incinta e chi invece ci crede. Anche perché ad annunciarlo sarebbe stata la stessa showgirl argentina.

Un copione già visto, quello di Belen Rodriguez. Cambia solo il partner: prima Stefano De Martino, poi Antonino Spinalbese e adesso Elio Lorenzoni. Le foto sono le stesse, i luoghi - le Maldive, ad esempio - anche e così la velocità di sviluppo dei rapporti.

A chi le contestava proprio quest'ultima caratteristica, la showgirl ha risposto a mezzo social che la conoscenza con Elio Lorenzoni dura da 12 anni, mentre la relazione sentimentale da quasi sei mesi. Una conoscenza di lunga data, quindi, mentre la storia d'amore è quello che tutti noi potremmo definire un rapporto agli inizi.

Ma la vita di Belen Rodriguez va veloce e non aspetta. Per questo ecco subito le foto con anche i figli in montagna proprio da Elio Lorenzoni, nel Bresciano, e soprattutto ecco la vacanza alle Maldive. Vacanza con tanto di reportage dettagliato sia di Belen Rodriguez sia del paparazzo Alan Fiordelmondo. Insomma, non certo una fuga d'amore intima.

Al di là dell'anello spuntato al dito di Belen e di quel "sì" che la stessa showgirl argentina ha pubblicato su Instagram, quello che è successo durante il viaggio sarà svelato dai due protagonisti ovviamente sulle pagine del settimanale 'Chi'. Sulla cui copertina campeggia proprio la foto di Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni con la dichiarazione del desiderio di lei di avere un terzo figlio. E in effetti alcuni amici della coppia pare abbiano confermato l'intenzione di Belen ed Elio di progettare un futuro insieme.