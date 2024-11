Ballando con le Stelle 2024, eliminati, la stoccata di Milly Carlucci a Fabio Fazio e la decisione di Nina Zilli

Cosa è successo nella sesta puntata di ‘Ballando con le Stelle 2024’? La serata di sabato 2 novembre è stata caratterizzata da tantissime polemiche, anche immotivatamente vibranti, dei concorrenti nei confronti di una giuria forse mai messa così tanto in discussione, un’eliminazione e l’esibizione di grande spessore e delicatezza di Edwige Fenech in qualità di Ballerina per una notte insieme a Simone Iannuzzi.

Al termine della lunga serata su Raiuno le eliminazioni sono state ben due, ma con due motivazioni differenti: la coppia Nina Zilli-Pasquale La Rocca, che si ferma a causa dei problemi fisici della cantante e tornerà probabilmente in gara dal 30 novembre e quindi di fatto non è propriamente eliminata, e quella composta da Alan Friedman e Giada Lini. Allo spareggio finale erano andati anche Sonia Bruganelli e Carlo Aloia.

A rompere il ghiaccio nella gara è stata la coppia formata da Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina. Coppia che qualche puntata fa si era lamentata di doversi esibire a ora tarda. Ora ecco il loro ballo pochi minuti dopo le 21. La loro è una performance interessante e ben ballata: la giuria dà loro sorprendentemente 32 punti.

Le pagelle della sesta puntata di ‘Ballando con le Stelle 2024’

“Vorrei dire a Fabio Fazio che per mantenere questa energia bisogna ballare almeno sei-sette ore al giorno” è stata la frecciata della conduttrice Milly Carlucci in risposta all’affermazione di Fabio Fazio durante l’ultima puntata di ‘Che tempo che fa’ a Francesco Paolantoni: “Ma balli pochissimo, poche ore al giorno. Dovresti ballare di più, ti devi allenare”.

La seconda esibizione è quella di Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen. Ossini che in settimana ha fatto polemica: “Per la giuria non tutti i concorrenti sono uguali. Stiamo facendo lezioni di recitazione o di ballo?”. Massimiliano Ossini viene da Fabio Canino come autore di un “ballo democristiano”. “Non capisco perché devono essere usati certi aggettivi nei confronti anche di altri concorrenti” aggiunge Ossini. “Tipo?” chiede Selvaggia Lucarelli. “Vatti a rivedere le puntate” incalza lui. “Questo lo dici a tua sorella” ribatte l’opinionista. Olè. “L’oggettività non esiste a ‘Ballando con le Stelle’, non c’è offesa da parte della giuria” sottolinea Ivan Zazzaroni”. La giuria dà un ingiustificabile totale di 31 punti. Selvaggia Lucarelli dà 4 e Ossini commenta: “Questa è la dimostrazione che non si può parlare”. Ballare male sì, però.

Terza coppia in pista: Alan Friedman e Giada Lini. E alla fine il loro tango tutto sommato non è tanto male, anche se un po’ troppo rigido. “Sembravi uno che stava trattenendo la popò” commenta in modo delicato Guillermo Mariotto. Il punteggio totale per loro è di 24 punti. “Io posso accettare tutte le calunnie, ma la mia ballerina Giada Lini non merita critiche” sottolinea Alan Friedman. “Popolo italiano, viva l’allegria e abbasso la giuria”: Alan Friedman l’esaltato.

Tocca poi a Sonia Bruganelli e Carlo Aloia. “Mariotto dà 8 o 10 ad Alan Friedman, io con lui purtroppo ho sempre il 5 fisso”: Sonia Bruganelli commenta così giusto per non fare tanto la vittima. “Sonia crede di aver ballato bene e di essersi divertita, chi sono io per svegliarla da questo sogno? Hai ballato bene” commenta Selvaggia Lucarelli, che in questo modo dribbla con ironia la possibilità di innescare polemiche. “L’ho vista priva di grazia” attacca Guillermo Mariotto. “Con il turbante sulla testa che ha come posso prendere sul serio Mariotto?” ribatte Sonia Bruganelli. Puntata velenosissima. I giurati attribuiscono a questa coppia 25 punti.

Quinta coppia: Furkan Palali ed Erica Martinelli. L’attore turco fa subito polemica con Alan Friedman, che l’aveva definito “fusto”. Polemiche a ogni minuto stasera. Furkan Palali balla bene e poi distribuisce rose a mezza giuria con dei “Ti voglio bene” a casaccio. Il valzer fra lui ed Erica Martinelli è interessante, coinvolgente e credibile. La giuria dà un punteggio totale di 41 punti. Spicca l’eccessivo 10 di Guillermo Mariotto.

La sesta coppia in gara è quella composta da Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti, che arriva con un bagaglio di 30 punti dopo la vittoria della quinta puntata di ‘Ballando con le Stelle 2024’. Il loro tango argentino è raffinato, delicato, ma emozionante al tempo stesso. Anna Lou Castoldi accetta le critiche e Selvaggia Lucarelli non perde tempo per lanciare una frecciata a un altro concorrente: “Avete visto come si fa a non essere Massimiliano Ossini?”. La loro coppia totalizza 47 punti. Più i 30 di bonus, si va a un totale di 77. Spiccano i 3 dieci di Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto.

Scendono in pista poi Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli. La loro esibizione è semplicemente clamorosa: energia, impegno, grinta, interpretazione, talento. “E’ vero che è volato un ‘Ti stacco la testa’ e un ‘Pezzo di…’ tra te e Alan Friedman?” chiede Selvaggia Lucarelli a un Luca Barbareschi che nicchia e alla fine non risponde. Per loro il punteggio è di 49, con ben quattro 10. “Friedman ritoccati la lapide” esclama un sempre più velenoso e teatrale in maniera anche stucchevole Guillermo Mariotto.

Ottava coppia: Federica Nargi e Luca Favilla. Il loro samba tribale è uno spettacolo pazzesco. Energia travolgente e coinvolgente. E infatti la giuria attribuisce a questa coppia 50 punti: l’en plein.

In pista subito dopo Federica Pellegrini e Angelo Madonia. La loro coppia osa forse un po’ troppo e infatti la votazione si conclude con un punteggio di 38 punti per loro. “Parla italiano Guillermo, non si capisce niente. Qui tutti dicono tutto e non si capisce" tuona Madonia nei confronti di Mariotto. Ma Milly Carlucci spegne la polemica sul nascere.

Decima coppia in gara: Nina Zilli e Pasquale La Rocca. Nella passata puntata di ‘Ballando con le Stelle’ la cantante aveva annunciato l’intenzione di ritirarsi per una serie di problemi fisici. E infatti in pista non balla, ma canta soltanto. Questo è il suo saluto al pubblico di ‘Ballando con le Stelle 2024'. Il talent show condotto da Milly Carlucci perde una grande protagonista. Ma solo momentaneamente: la coppia si ferma e il 30 novembre tenterà di rientrare in gara.

Penultimi a scendere in pista sono Tommaso Marini e Sophia Berto, anche in questa puntata a ora tarda. Il loro tango punk è ammaliante. I giurati premiano la coppia con 44 punti. A chiudere la serata è stata invece l’esibizione stratosferica di Bianca Guaccero e Giovanni Pernice in un charleston da veri professionisti. Inevitabili anche per loro i 50 punti dalla giuria.