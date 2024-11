Pagelle Ballando con le Stelle 2024: polemiche di Ossini, Bruganelli e Friedman

I voti nelle pagelle della sesta puntata di 'Ballando con le Stelle 2024', quella andata in onda sabato 2 novembre, raccontano ormai di un percorso segnato per alcune delle coppie di concorrenti in gara e di una infinita voglia di fare polemica da parte di chi viene speso preso come bersaglio delle critiche della giuria.

Una puntata vibrante, quella del 2 novembre del talent show condotto da Milly Carlucci. Il programma è arrivato al giro di boa di questa edizione e le discussioni si fanno sempre più pungenti. Sono stati tanti, infatti, gli alterchi anche abbastanza accesi che hanno caratterizzato la serata.

Sono state anche diverse le esibizioni di grande eccellenza. Ecco le pagelle della puntata di 'Ballando con le Stelle 2024' di sabato 2 novembre.