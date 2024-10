Ballando con le Stelle 2024: vincitori, polemiche e le lacrime di Nina Zilli

Qualche polemica e tante esibizioni di alto livello nella quinta puntata di ‘Ballando con le Stelle’, quella andata in onda sabato 26 ottobre in prima serata su Raiuno. Ballerina per una notte è una strepitosa Elena Sofia Ricci. La sua esibizione insieme al ballerino Moreno Porcu è elegante, raffinata, delicata. Incredibile. Nella prossima puntata ad essere ballerina per una notte sarà Edwige Fenech.

Le pagelle della quinta puntata di ‘Ballando con le Stelle 2024’

A dare il via alla gara è la coppia formata da Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen, che finalmente risultano divertenti e godibili da vedere. Selvaggia Lucarelli lo apostrofa con un “Ti ho trovato noiosetto”. La giuria gli attribuisce 32 punti, unica insufficienza proprio quella dell’opinionista.

Seconda coppia ad esibirsi è quella formata da Alan Friedman e Giada Lini. La loro è una performance che suscita grandi discussioni, anche perché l’irruenza del giornalista fa cadere a terra la ballerina. La giuria dà infatti solo 16 punti. Spicca lo 0 di Guillermo Mariotto.

Lo stesso Friedman, incalzato da Selvaggia Lucarelli, ammette: “Ho urlato dietro le quinte settimana scorsa, me ne scuso perché la persona con cui me la sono presa è squisita”.

Tocca poi a Furkan Palali ed Erica Martinelli, alla cui performance segue un penoso teatrino ormonale di Rossella Erra. Non ne usciremo mai. “Rossella datti una calmata un momentino, non riesco a concentrarmi” sottolinea Carolyn Smith. L’esibizione è godibile e i giurati attribuiscono alla coppia il punteggio addirittura di 36 punti. Spicca il 10 di Guillermo Mariotto.

Lo stesso Mariotto fa un complimento a Furkan Palali, Selvaggia Lucarelli commenta “Abbiamo capito i gusti sessuali di Mariotto” e lo stesso Mariotto risponde “Eh beh, quella è vecchia”.

Quarti a scendere in pista sono Sonia Bruganelli e Carlo Aloia, la loro è un’esibizione che fa discutere ma questa volta in positivo. “Sembra più sincera” commenta Alberto Matano. “Io vorrei parlare di ballo - afferma Selvaggia Lucarelli -, Sonia invece parla della sua vita privata. Non capisco più cosa devo dire e quindi sto zitta”. La giuria dà 32 punti.

A ballare sono quindi a Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina. La performance viene giudicata da diversi giudici un po’ vecchia. La giuria dà loro 33 punti. “La giuria ha qualche timore reverenziale nei confronti di alcuni personaggi?” chiedono Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira. E poi “Fai il tuo lavoro, vai” dello stesso Di Pasquale a Carolyn Smith. Atmosfera molto tesa.

Sesti in pista sono Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli. La loro energia è incredibile. “E’ vero che non sopporti Friedman?” gli chiede Selvaggia Lucarelli. “Io non ho detto niente, è lui che ha fatto un’intervista” ammette implicitamente Luca Barbareschi. I giurati danno loro 45 punti. Spiccano i 10 di Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto.

Poi tocca ad Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti. La loro performance è impeccabile, tanto che la giuria dà loro 49 punti, uno solo in meno rispetto al massimo possibile.

Ottava coppia in gara è quella formata da Nina Zilli e Pasquale La Rocca. Coppia che ha vissuto il rischio di ritiro a causa dei numerosi problemi fisici della cantante. Un’ipotesi ventilata dalla stessa cantante, in lacrime, anche al termine dell’esibizione di questa serata. “Non ritiratevi, fermatevi per qualche puntata piuttosto” è stata l’invocazione della giuria. La giuria dà loro 34 punti.

Spetta poi a Federica Nargi e Luca Favilla ballare. Una Federica Nargi che poi, a fine esibizione, è corsa ad abbracciare la sorella Claudia: “Ho ballato per lei”. I voti della giuria portano questa coppia a totalizza il punteggio di 44 punti.

La decima coppia in gara questa sera è quella composta da Federica Pellegrini e Angelo Madonia. Il loro charleston raccoglie molti complimenti e la giuria dà loro 42 punti.

Penultima formazione in pista è quella di Bianca Guaccero e Giovanni Pernice. La loro è un’esibizione praticamente perfetta. E giurati e pubblico lo riconoscono. Il punteggio della giuria è di 45 punti.

Chiudono la serata Tommaso Marini e Sophia Berto. Ballano con grande energia nonostante l’ora tarda. Il loro stile è riconosciuto anche dalla giuria, che dà loro 42 punti. Spicca il 10 di Guillermo Mariotto.

A fine puntata nessuna coppia eliminata, ma una coppia vincitrice ovvero quella di Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti. Che vanno alla sesta puntata con 30 punti di bonus.