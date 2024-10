Pagelle Ballando con le Stelle 2024: lacrime e qualche sorpresa

Le pagelle della quinta puntata di ‘Ballando con le Stelle 2024’, ovvero quella andata in onda sabato 26 ottobre danno conto delle esibizioni delle dodici coppie superstiti. La prima e unica eliminata sino a questo punto è stata la “banda” composta dai Cugini di Campagna e la ballerina Rebecca Gabrielli. Tuttavia, nella puntata di sabato 26 ottobre un'altra coppia ha dovuto abbandonare il programma.

Esibizioni, ma non solo. Come in tutte le puntate del talent show di ballo condotto da Milly Carlucci, un ruolo di primo piano è anche quello avuto dalle polemiche. Critiche dalla giuria ai protagonisti in pista e successive risposte hanno dato maggiore pepe al programma del sabato sera di Raiuno.

Non sono mancate neanche le lacrime, quelle di Nina Zilli che ha annunciato l'intenzione di ritirarsi dalla competizione a causa di problemi fisici. La decisione, però, sarà rinviata probabilmente alla prossima puntata.

Ecco le pagelle della quinta puntata di 'Ballando con le Stelle 2024' di sabato 26 ottobre.