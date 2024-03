Ascolti tv 7 marzo: ‘Doc 3’ fa il vuoto, Grande Fratello a picco

Gli ascolti tv di giovedì 7 marzo parlano di una prima serata praticamente senza storia, con un vincitore che fa il vuoto attorno a sè e tutti gli altri che possono soltanto rincorrere. D'altro canto era prevedibile, viste le dinamiche che si stanno creando recentemente nei palinsesti televisivi.

La coppia dei Brillanti di Pechino Express 2024

Chi ha vinto la serata del 7 marzo in tv è presto detto: l'ultima puntata della terza stagione della fiction di Raiuno 'Doc-Nelle tue mani'. Fiction che è già stata rinnovata per la quarta stagione. 'Doc 3' ha totalizzato il 29,6% di share, con una media di ben 5 milioni 570mila telespettatori. Dietro la fiction con Luca Argentero il vuoto. Basti pensare che il Grande Fratello su Canale 5 ha ottenuto solo il 15,22% di share con una media di 2 milioni 126mila spettatori. Meno della metà rispetto a Raiuno. Terzo gradino del podio per la partita di calcio Milan-Slavia Praga su La7: 7,9% di share e un milione 648mila spettatori.

Hanno raccolto meno del previsto anche 'Greta' su Raidue - col disastroso 1,71% e solo 346mila telespettatori - e 'Splendida cornice' su Raitre, che fa segnare il 3,68% e 690mila spettatori.

Molto bene invece su Sky e in streaming su Now la prima puntata di Pechino Express 2024, che fa registrare il miglior debutto di sempre su Sky: circa 500mila spettatori di media e il 2% di share, con un incremento del 15% rispetto all'inizio della stagione precedente del reality show di viaggi.