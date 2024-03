Grande Fratello: nominati ed eliminato di giovedì 7 marzo

La puntata del Grande Fratello di giovedì 7 marzo ha visto finalmente un'eliminazione, dopo diverse serate nelle quali

A rischio eliminazione in questa puntata erano tanti concorrenti: Massimiliano Varrese, Anita Olivieri, Simona Tagli, Letizia Petris, Greta Rossetti, Grecia Colmenares e Federico Massaro. Un pool di nomi e volti ormai diventati decisamente familiari al pubblico, con un paio di nomi - quelli di Massimiliano Varrese e Anita Oliveri - che non sono spesso apparsi nel novero dei nominati. Le ultime rimaste in ballottaggio erano state Anita Olivieri, Simona Tagli e Grecia Colmenares e alla fine a dover lasciare è proprio quest'ultima. Grecia Colmenares è l'eliminata della serata. La sua corsa si ferma a un mese dalla finale. Proprio lei che è sempre stata una delle maggiori protagoniste di questa stagione del reality show.

La collocazione attuale all'interno del palinsesto di Canale 5 dovrebbe rimanere la medesima sino almeno a fine marzo: il Grande Fratello andrà in onda ogni settimana il lunedì e il giovedì sera. La finale del programma si svolgerà di giovedì: il 4 o l'11.

Durante la serata a ricevere una sorpresa è stato Federico Massaro, uno dei concorrenti più discussi fuori e dentro la casa nelle ultime settimane. E, come è ormai consuetudine praticamente dall’inizio della stagione, si è parlato di nuovo di Mirko Brunetti e Perla Vatiero. Al Grande Fratello è infatti andato in scena l’ennesimo confronto fra i due sempre più ex fidanzati.

Si è poi passati alle nomination di questa puntata, che hanno però l’obiettivo di decretare il secondo concorrente finalista di questa edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. La prima inquilina ad aver fatto ingresso in finale è stata, diverse puntate or sono, l’attrice Beatrice Luzzi. La novità è che stavolta ognuno può votare per mandare se stesso al televoto per la finale. E infatti Giuseppe Garibaldi vota se stesso ed è l’unico a farlo. Ad andare al televoto che deciderà chi sarà il secondo finalista sono Letizia Petris, Rosy Chin, Anita Olivieri e Paolo Masella.