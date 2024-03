Pagelle Grande Fratello 7 marzo: Varrese zero sportività, Anita e Beatrice ancora ai ferri corti

Le pagelle della puntata del Grande Fratello di giovedì 7 marzo raccontano di una serie di scontri, peraltro sempre gli stessi, fra diversi protagonisti e di un conduttore, Alfonso Signorini, che ha sempre meno le redini della situazione.

Alessio Falsone: voto Un pelo meno. Entrato nella casa per creare scompiglio, sta svolgendo il proprio lavoro nel migliore dei modi. Si butta a capofitto in ogni situazione: finge di essere attratto anche dalle scatole di Mikado vuote, poi litiga furiosamente con Perla Vatiero. Dichiara il proprio amore per Anita Olivieri promettendo di uscire con lei in caso di eliminazione. Che però purtroppo non avviene. Peccato, avremmo preso due piccioni con una fava.

Anita Olivieri: voto Ha solo 26 anni e ha lavorato su se stessa. Non so questo messaggio è arrivato al pubblico. D'altro canto, Anita l'ha ribadito soltanto una quarantina di volte nel giro di pochi minuti. Libertè, egalitè, umiltè. Aspetta invano la telefonata del presunto fidanzato Edoardo, il quale interpreta il pensiero di tutti noi dandosi alla macchia.

Beatrice Luzzi: voto Gran riserva di rancore. In fondo lei è una che non se la prende. Dimentica tutto, si fa scivolare addosso ogni cosa. Non prima di sei mesi, ma comunque dimentica. Rivanga più lei che un'intera squadra di contadini. Lo spin-off di questa edizione del Grande Fratello potrebbe essere la preparazione di lei e Anita Olivieri al match sul ring come Rocky Balboa con Ivan Drago.

Simona Tagli: voto Se era finita nel dimenticatoio ci sarà stato un motivo. Ma era proprio necessario tirarla fuori dall'anonimato televisivo nel quale era piombata dopo anni di show dal gusto discutibile? Spoiler: potevamo lasciarla comodamente a fare l'hair artist.

Alfonso Signorini: voto Ma ce lo dite cosa abbiamo fatto di così grave? "Io a volte vi provoco per avere una vostra reazione" dice agli inquilini. Ah ecco perché spesso lancia accuse senza senso e commenta in modo illogico: solo per provocare. Già già. Anche lo stile di conduzione approssimativo fa parte della provocazione?

Federico Massaro: voto Una volta in cui ha ragione. Si mette contro Perla Vatiero e viene additato da gente come Alessio di non essere empatico. Invece Perla che da mesi ci scartavetra le coscienze con i dubbi, le paranoie, le certezze, poi le paranoie, i dubbi, le certezze e via di nuovo su Mirko Brunetti fa "empatia" di secondo nome?

Massimiliano Varrese: voto Fair play. Perla Vatiero sceglie di non mandarlo in finale e lui la prende bene. Probabilmente augurandole schegge sotto le unghie e vari tipi di accidenti. No, ma in fondo è solo un gioco.