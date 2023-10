Ariete, tour 2023: scaletta, date e biglietti

Arianna del Giaccio in arte Ariete scalda i motori per il suo nuovo tour 2023: a partire dal prossimo 17 ottobre la giovane artista, punto di riferimento della Generazione Z, ripartirà in tournée in giro per l’Italia per presentare tutti i brani più belli della sua carriera.

Ariete: tutte le date del tour 2023

L’imminente tournée di Ariete è prodotta e organizzata da VivoConcerti. Il primo appuntamento è fissato al Palaflorio di Bari, poi il tour proseguirà il prossimo 18 ottobre al Palapartenope di Napoli, il 21 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma e il 24 ottobre all’Unipol Arena di Bologna. Il primo tour nei palazzetti della giovane cantautrice si concluderà con un grande attesissimo concerto-evento fissato il 27 ottobre al Mediolanum Forum di Milano. I biglietti per partecipare ai prossimi live di Ariete sono disponibili su www.vivoconcerti.com, su Ticketone, Ticketmaster e in tutte le prevendite fisiche autorizzate.

Le anticipazioni sulla scaletta del tour 2023 di Ariete

Per scoprire la setlist completa, ai fan non resta che aspettare i concerti in arrivo, ma è ovvio che gli eventi live in programma saranno una preziosa occasione per la cantautrice di presentare per la prima volta in assoluto i brani contenuti all’interno de ‘La notte’, il suo ultimo disco pubblicato sotto etichetta Bomba Dischi lo scorso 22 settembre e anticipato dal brano ‘Rumore’. ‘La notte’ è stato descritto dalla cantante come “un disco di confidenze, un diario segreto su cui scrivere poesie d’amore e allo stesso tempo, un posto intimo in cui sfogare i pensieri e rimetterli in ordine”. L’album, ideale seguito del fortunato ‘Specchio’, include ovviamente anche ‘Mare di guai’, la canzone che l’artista ha presentato a Sanremo 2023 e che i fan non vedono l’ora di poter cantare con lei durante i suoi concerti in arrivo. C’è ovviamente grande attesa nella setlist anche per gli altri pezzi che hanno reso Ariete la cantante di successo che è oggi, come per esempio ‘L’ultima notte’ (colonna sonora dello spot di un noto gelato), ‘Un’altra ora’ e ‘Tatuaggi’.

Chi è Ariete

Ariete nasce a Roma il 27 marzo del 2002. La cantante si è imposta nel panorama musicale italiano con la sua impronta malinconica e uno stile unico e personale, che alcuni hanno definito “Bedroom pop”. Nel 2022 è uscito il suo progetto d’esordio ‘Specchio’, certificato disco d’oro, che ha ottenuto ottime recensioni dalla critica, tanto da essere inserito tra i finalisti dei migliori dischi d’esordio del Premio Tenco 2022. All’interno dell’album sono inclusi i singoli ‘Castelli di lenzuola’ e il brano ‘Cicatrici’ con Madame, entrambi certificati dischi d’oro. Il 2022 è stato un anno importante per Ariete, che ha portato la sua musica live in un tour di grande successo, con oltre 7.000 persone al Carroponte di Milano e 10.000 al Rock in Roma. Nello stesso periodo, inoltre, ha preso parte ai progetti di Sick Luke, Night Skinny, Psicologi e Villabanks. Il collega Tananai, tra l’altro, l’ha voluta come unico featuring del suo progetto ‘Rave/Eclissi’; Coez, dal canto suo, l’ha accolta nel suo “From the Rooftop 2’, dove Ariete ha interpretato il pezzo ‘Margherita’.