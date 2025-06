Follia a Temptation Island: Angelo, Maria Concetta e la tecnica dello scotch

La follia è la caratteristica principale della quarta coppia di Temptation Island 2025, quella composta da Maria Concetta e Angelo. Una coppia tenuta insieme con lo scotch sembra, viste le premesse espresse da entrambi nel video di presentazione per la loro partecipazione al reality show condotto da Filippo Bisciglia.

“Ciao, sono Maria Concetta, ho 37 anni. Nella vita faccio la babysitter, non a caso mi occupo pure di lui” esordisce lei indicando il fidanzato. Di cui evidentemente non sembra essere particolarmente orgogliosa. “Sono Angelo, ho 33 anni e nella vita faccio il cartongessista” racconta lui.

“Ho scritto a Temptation Island perché non mi fido completamente del mio fidanzato, anche perché in passato è stato un ‘fimminaro’ (ovvero uno sciupafemmine, ndr). Non sono pazza, a volte non lo becco solo perché lui è un parac..o. Non a caso quando vengo qui a casa sua porto sempre questo al posto della borsetta” spiega Maria Concetta estraendo proprio un rotolo di scotch e iniziando a passarlo sul materasso del fidanzato: “Adesso vi faccio vedere cosa faccio. Questo si chiama test dello scotch. Proprio una tecnica scientifica questa. Questa è una tecnica che va alla grande. Infallibile. Finito questo, mi abbasso e inizio ad annusare tutto il letto”. Un rapporto sano e paritario, quindi.