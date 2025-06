Temptation Island, seconda coppia: Simone e Sonia B. litigano già nel promo

Temptation Island 2025 sta per cominciare: la prima puntata andrà in onda il 3 luglio in prima serata su Canale 5. E a condurlo sarà come di consueto Filippo Bisciglia. Dopo la prima coppia, composta da Alessio e Sonia M., è la volta della seconda coppia di Temptation Island. Coppia che viene da Modena. Simone e Sonia B., una seconda Sonia quindi.

“Sono Simone, ho 28 anni, sono un personal trainer - racconta lui nel video di presentazione -. Sono fidanzato con Sonia da 6 anni e conviviamo da 5 anni e mezzo a Modena. Ho scritto io Temptation Island per capire se la nostra relazione deve andare avanti".

“Il nostro rapporto ormai è piatto - aggiunge lei - e col passare degli anni ci siamo sempre di più allontanati. Lui dice che io sono cambiata, ma se l'ho fatto è perché non mi sento più sicura di questo rapporto visto i suoi atteggiamenti. Io sono innamorata, ma vivo molto nel ricordo di quello che eravamo, di quello che volevamo essere e di quello che purtroppo al giorno d'oggi non siamo”.

E poi ecco la discussione durante il video di presentazione: “Da quanto tempo non mi dici ‘Sei è bella’? Neanche bellissima, solo ‘Sei bella’. Da quanto?” attacca lei, “Oggi quando ti sei messa il trucco rosso mi hai chiesto se ti stava bene” risponde lui. “Devo essere io a chiederti se ti piaccio?” conclude Sonia B. in lacrime. Insomma, anche loro promettono davvero bene. E c’è chi è pronto a scommettere che ci sarà un tradimento fra loro due.