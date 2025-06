Terza coppia di Temptation Island: chi sono Valentina e Antonio e perché ci daranno soddisfazioni

Dopo Sonia M. e Alessio e Simone e Sonia B., ecco la terza coppia che parteciperà a Temptation Island 2025: Valentina e Antonio.

“Sono Valentina e sono fidanzata da un anno con Antonio. Sono io a scrivere a Temptation perché non mi fido di lui. Infatti già io ho preparato le valigie, perché sicuramente durante il programma sbaglierà” annuncia la ragazza nel video di presentazione. “Quando noi non eravamo fidanzati, mi ha detto che doveva partire per un viaggio, perché il suo amico aveva vinto 150mila euro al Gratta e Vinci. Ma non è partito mai con questo amico, è partito con la fidanzata. L'ho scoperto perché un giorno la sua fidanzata mi ha mandato un messaggio su Instagram: ‘Io e te abbiamo una cosa in comune, il fidanzato’” prosegue nel racconto. Regalando al pubblico del reality show condotto da Filippo Bisciglia già una serie di scenari trash che non potranno fare altro che allietare le serate estive di milioni di italiani.

“Sì, era all'inizio che stavamo insieme” ribatte Antonio. “E tu stai con due ragazze contemporaneamente?”. “Può capitare” cerca di giustificarsi lui. “La notte è lunga e lui deve perdere tempo sul lavoro, allora contatta le ragazze” sottolinea quasi perdendo le staffe Valentina. “Ogni tanto... è scappato in passato”. “In passato? Un mese fa - sbotta la ragazza -. Farò una strage lì”. “Fidati di me. Ti fidi di me? Poi vedrai” prova a fare il duro Antonio. “Infatti” chiude Valentina.