Amici, eliminati e cosa è successo a Luk3: come sono andate le sfide

Tante sfide nell’ultima, emozionante, puntata domenicale dell’anno di Amici di Maria De Filippi. Oggi venerdì 20 dicembre è stata registrata la puntata del pomeridiano che andrà in onda domenica 22 dicembre dalle 13.57 alle 16 su Canale 5 e molti sono stati i momenti delicati. Anche perché, oltre ad Alessio e Chiamamifaro - il ballerino e la cantautrice erano finiti in sfida per essersi classificati all’ultimo posto nelle rispettive gare di ballo e di canto -, a rischiare l’eliminazione sono stati diversi allievi della scuola televisiva.

Oggetto del contendere - la discussione è proseguita anche durante la settimana - è la pulizia all’interno delle stanze e nelle aree comuni della “casetta”, ovvero l’appartamento nel quale vivono tutti gli allievi della scuola. E così, visto lo scarso contributo allo stato di igiene e decoro della casa, ad andare in sfida sono stati anche TriGNO, Vybes, Antonia, Nicolò, Ilan e Teodora. Ecco le anticipazioni secondo Superguida Tv.

Gli ospiti dell’ultima puntata del 2024 del pomeridiano domenicale di Amici sono stati i Negramaro. Giudici delle sfide di ballo Eleonora Abbagnato e Marcello Sacchetta, di quelle di canto sono stati Paola Turci, Gabry Ponte e Nicolò De Devitiis.

Come sono andate le sfide che vedremo in onda domenica 22 dicembre? L’unica ad essere eliminata è stata la ballerina Teodora, battuta dalla sfidante Giorgia. Chiamamifaro ha vinto la sfida di canto, così come Antonia e Vybes, mentre TriGNO, Nicolò e Ilan non hanno fatto alcuna sfida. Alessio ha vinto quella di ballo. Luk3, invece, non era in studio. Cosa è successo? Nessuno ha commentato la sua assenza, probabile quindi che qualche comunicazione in merito possa essere data nelle prossime puntate.

La classifica della gara di canto ha visto in prima posizione Senza Cri, ultimo Mollenbeck. A vincere la gara di danza è stato Daniele, ultimo posto per Dandy. In sfida nella prossima puntata saranno quindi Mollenbeck e Dandy.