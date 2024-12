Vincitori Sanremo Giovani 2024: chi salirà sul palco dell’Ariston per il Festival a febbraio

Sanremo, 18 dicembre 2024 – Chi sono i 4 cantanti che si esibiranno sul palco del Teatro Ariston dall’11 al 15 febbraio per il Festival di Sanremo 2025 nella categoria Nuove Proposte? La finale di Sanremo Giovani, ribattezzato per l’occasione ‘Sarà Sanremo’, che si è svolta in prima serata su Raiuno con la doppia conduzione targata Alessandro Cattelan e Carlo Conti, ha incoronato quattro tra gli otto finalisti. Durante la serata è stata svelata anche l’identità dei “31esimi artisti in gara”: ovviamente la coppia Leonardo Pieraccioni-Alessandro Siani arrivata per promuovere il nuovo film. E anche questa tassa è stata pagata.

Davanti alla Commissione Musicale composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia (con Carlo Conti e Claudio Fasulo ancora giudici fuorionda) si sono esibiti i finalisti di Sanremo Giovani Angelica Bove con ‘La nostra malinconia’, Alex Wyse con ‘Rockstar’, Mew con ‘Oh my God’, Selmi con ‘Forse per sempre’, Settembre con ‘Vertebre’, Vale Lp e Lil Jolie con ‘Dimmi tu quando sei pronto per fare l'amore’ e i due selezionati da Area Sanremo Etra con ‘Lo spazio tra le dita’ e Maria Tomba con ‘Goodbye’. Otto artisti in totale. Un aspetto curioso: di questi otto, ben sette – otto su nove se non si considerano Vale Lp e Lil Jolie un “corpo unico” – hanno vissuto un’esperienza all’interno di un talent show fra Amici e X Factor. Non era mai successo nella storia di Sanremo Giovani.

I vincitori di Sanremo Giovani sono Vale Lp e Lil Jolie, Alex Wyse, Settembre, Maria Tomba.

Il primo duello ha visto esibirsi Mew contro Vale Lp e Lil Jolie. A vincere sono state sorprendentemente Vale Lp e Lil Jolie. A dar vita alla seconda sfida sono stati Alex Wyse e Selmi. A vincere è stato Alex Wyse. Terza battle: Angelica Bove contro Settembre. A conquistare l’accesso al Teatro Ariston è stato Settembre. Peccato, perché Angelica Bove e Mew sono senza dubbio i talenti più cristallini e puri di questo Sanremo Giovani.

Nel duello fra Etra e Maria Tomba da Area Sanremo ad avere la meglio è stata quest’ultima. Ricordiamo che la stessa Maria Tomba era stata pochi mesi fa protagonista di un teatrino nel quale per promuovere un brano aveva inscenato, con tanto di messaggio accorato diffuso dalla madre, la propria sparizione.