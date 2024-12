Chi sono i cantanti in finale a Sanremo Giovani 2024

Roma, 10 dicembre 2024 – Chi è arrivato in finale a Sanremo Giovani 2024? Nella semifinale di martedì 10 dicembre, l’ultima puntata del talent show condotto da Alessandro Cattelan su Raidue in seconda serata - la finale si svolgerà mercoledì 18 dicembre in diretta in prima serata su Raiuno – si sono esibiti tutti i dodici artisti arrivati sino alla semifinale.

I dodici semifinalisti si sono esibiti ancora una volta davanti alla Commissione Musicale composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia (con Claudio Fasulo e Carlo Conti giurati fuorionda).

I finalisti di Sanremo Giovani 2024 sono Mew, Angelica Bove, Vale Lp e Lil Jolie, Alex Wyse, Settembre e Selmi.

La prima sfida vede Grelmos contro Settembre. E a vincere è Settembre. “Sapevo che sarebbe stata una sfida dura, ma almeno posso dire di non essere raccomandata” ha commentato Grelmos col sorriso. La seconda battle ha visto Vale Lp e Lil Jolie esibirsi contro Arianna Rozzo. E a vincere sono proprio le due artiste provenienti dai talent show: Vale Lp, da X Factor, e Lil Jolie, ex Amici. Terza esibizione: Alex Wyse contro Tancredi. Amici contro Amici. Nonché i due cantanti più noti al grande pubblico di questa edizione di Sanremo Giovani. E a passare in finale è Alex Wyse. “C’è tempo, tornerò l’anno prossimo” è stato il commento di Tancredi.

Il quarto duello vede sul palco Mew contro Questo e Quello. E a passare alla finale è Mew. La penultima sfida mette Angelica Bove contro Mazzariello. A vincere è Angelica Bove.

L’ultima battle della semifinale di Sanremo Giovani 2024 è quella che vede contrapposti Bosnia e Selmi. A passare il turno è Selmi.

I due concorrenti provenienti da Area Sanremo sono Etra e Maria Tomba.