Sanremo Giovani 2024, tutti i cantanti in gara: chi sono e le canzoni

Quattro serate eliminatorie, una semifinale e la finalissima: comincia Sanremo Giovani 2024, già ribattezzato "il talent show di Alessandro Cattelan". A condurre, infatti, ogni martedì in seconda serata su Raidue - dalle 22.35 alle 23.45 circa, il 12, il 19, il 26 novembre, il 4 e il 10 dicembre - e poi mercoledì 18 dicembre in prima serata su Raiuno per la finalissima è infatti Alessandro Cattelan.

I 24 cantanti - una band, tre duo e 20 artisti singoli - si esibiscono davanti al pubblico televisivo, ma anche e soprattutto alla Commissione Musicale composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia (insieme a Carlo Conti e Claudio Fasulo, giurati fuori onda).

A loro si aggiungeranno due artisti provenienti da Area Sanremo. Saranno però soltanto in 4 a calcare il palco del Teatro Ariston a febbraio durante il Festival di Sanremo 2025 nella categoria Nuove Proposte.

Chi sono i 24 cantanti in gara a Sanremo Giovani 2024? Alcuni sono cantanti già famosi presso una parte del pubblico, altri invece sono volti del tutto nuovi.