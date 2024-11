Sanremo Giovani 2024, i concorrenti già famosi: chi sono

Sanremo Giovani 2024, ci siamo. Chi sono i concorrenti? Cinque serate eliminatorie e una finale - si comincia martedì 12 novembre, per continuare il 19, il 26 novembre e il 3 dicembre, con semifinale il 10 in seconda serata su Raidue e finalissima il 18 dicembre in prima serata su Raiuno - nelle quali ad esibirsi saranno in totale 24 cantanti.

Una sola band, tre formazioni in duo e venti cantanti singoli: questo è il plotone che si sfiderà davanti alla Commissione Musicale composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia (insieme ai giurati fuori onda Carlo Conti e Claudio Fasulo) durante quello che è un vero e proprio talent show condotto da Alessandro Cattelan. Talent show che decreterà i quattro nomi che saliranno a febbraio sul palco del Festival di Sanrempo 2025 fra le Nuove Proposte.

Tutti i cantanti di Sanremo Giovani 2024: Alex Wise, Angelica Bove, Angie, Mew, Arianna Rozzo, Bosnia, Lil Jolie e Vale Lp, Cosmonauti Borghesi, Dea Culpa, Ciao Sono Vale, Tancredi, Selmi, Settembre, Sea John, Synergy, Sidy, Rea, Questo e Quello, Orion, Nicol, Moska Drunkard, Mazzariello, Giin, Grelmos.

Ecco chi sono i cantanti già noti al grande pubblico. O almeno a una parte di esso.