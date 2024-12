Sanremo, 18 dicembre 2024 – Di cosa parleranno le canzoni in gara al Festival di Sanremo 2025? A svelarlo, ancora prima di annunciare i nomi dei Big che dall’11 al 15 febbraio si esibiranno sul palco del Teatro Ariston, era stato a fine novembre lo stesso conduttore e direttore artistico Carlo Conti: “Tra quelli selezionati c’è qualche brano importante per contenuto, ma quello che è arrivato musicalmente dai cantautori non è più un macromondo, non vanno a parlare di guerra e immigrazione. Nei testi si torna a parlare di un micromondo fatto di famiglia e rapporti personali”.

Durante ‘Sarà Sanremo’, ovvero la finale di Sanremo Giovani, di mercoledì 18 dicembre, lo stesso Carlo Conti ha svelato i titoli delle canzoni in gara al Festival di Sanremo 2025.

I titoli delle canzoni in gara a Sanremo 2025

(In aggiornamento)

Achille Lauro – ‘Incoscienti giovani’

Gaia – ‘Chiamo io chiami tu’

Coma_Cose –

Francesco Gabbani – ‘Viva la vita'

Willie Peyote –

Noemi –

Rkomi –

Modà –

Rose Villain –

Brunori Sas – ‘L’albero delle noci’

Irama – ‘Lentamente’

Clara – ‘Febbre’

Massimo Ranieri –

Emis Killa – ‘Demoni’

Sarah Toscano –

Fedez –

Simone Cristicchi – ‘Quando sarai piccola’

Joan Thiele –

The Kolors –

Bresh –

Marcella Bella – ‘Pelle diamante’

Tony Effe –

Elodie –

Olly – ‘Balorda nostalgia’

Francesca Michielin –

Lucio Corsi –

Shablo feat. Gue, Joshua e Tormento – ‘La mia parola’

Serena Brancale – ‘Anema e core’

Rocco Hunt –

Giorgia – ‘La cura per me’