Amici domenica 1 ottobre: cosa succede nella seconda puntata

La puntata di Amici 2023 che va in onda domenica 1 ottobre dalle 14 su Canale 5 - la seconda puntata di questa nuova edizione - ha visto cantanti e ballerini esibirsi davanti a Maria De Filippi, al pubblico, ai professori e ai giudici speciali in diverse performance.

Allievi e professori

I cantanti di Lorella Cuccarini: Mew, Mida, Sarah Toscano e Spacehippiez. I cantanti di Anna Pettinelli: Ezio Liberatore, Stella Cardone e Holy Francisco. I cantanti di Rudy Zerbi: Holden, Lil Jolie, Matthew e Petit. I ballerini di Alessandra Celentano: Dustin Taylor e Marisol Castellanos. I ballerini di Emanuel Lo: Chiara Porchianello, Elia Fiore, Kumo, Simone Galluzzo e Sofia Cagnetti. I ballerini di Raimondo Todaro: Nicholas Borgogni e Gaia De Martino.

Gli ospiti

Come promesso nella prima puntata, quella andata in onda domenica 24 settembre, Angelina Mango è tornata in studio per presentare il suo nuovo singolo 'Che t'o dico a fà'. Torna anche un altro cantante che ad Amici deve molto del proprio successo, ovvero Irama. Giudici di ballo speciali sono invece Irma Di Paola e Garrison.

Le gare di canto

Irama è chiamato a giudicare la gara dei cantanti. La classifica vede primi a pari merito Lil Jolie e Matthew, davanti a Holden, Mida, Holy Francisco, Petit, Ezio, Spacehippiez, Stella e Sara. La gara degli inediti vede invece trionfare Lil Jolie, il cui inedito sarà prodotto.

La gara di danza

Garrison e Irma Di Paola devono dare i voti alla gara di ballo. Prime in classifica Chiara e Sofia, davanti a Simone, Marisol, Kumo, Elia, Gaia e Nicholas. Continua quindi il momento no di Nicholas, che dopo la critiche di Alessandra Celentano nella prima puntata ora è chiamato a dimostrare il proprio valore in maniera ulteriore, visto l'ultimo posto in questa classifica.

La gara di improvvisazione

Tre ballerini sono anche protagonisti di una competizione nella quale devono improvvisare una coreografia su una base musicale: Elia, Gaia e Marisol. A vincere - il giudice Simone Nolasco - è Marisol, che ha così guadagnato la possibilità di esibirsi durante un evento pubblico.