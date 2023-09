Holy Francisco ad Amici 23: chi è e dove lo abbiamo già visto

Holy Francisco è uno dei cantanti di Amici 23. Il suo irriverente inedito 'Tananai' ha convinto la prof di canto Anna Pettinelli a prenderlo sotto la propria egida. Circa 15.600 follower su Instagram e 8.700 ascoltatori mensili su Spotify: i numeri di Holy Francisco, che sui social si definisce una "giovane punkstar", non sono di certo da capogiro.

Ma, a dimostrazione che follower e streaming lasciano il tempo che trovano, il giovane artista ha dimostrato di avere grinta e talento tanto da non lasciare indifferente Anna Pettinelli. Che adesso dovrà cercare di capire con il proprio staff come lavorare con Holy Francisco.

Chi è Holy Francisco? Il quasi maggiorenne Francesco Guarnera da Gela, in Sicilia, si è avvicinato alla musica diverso tempo fa ma è stato nel 2021 con il singolo ‘Vai via’ che ha cominciato a mettersi in gioco sul serio. Nonostante la sua giovanissima età, infatti, il pubblico lo ha già visto su un palcoscenico importante. Quello delle auditions della passata edizione di X Factor. Non ve lo ricordate? Se vi dicessi "Martina è una str...a"?. Esatto, quel ragazzo che è salito sul palco del talent show di Sky parlando non esattamente in modo lusinghiero della povera Martina - e facendo ballare e cantare tutto il pubblico - era proprio Francesco Guarnera. Oggi Holy Francisco.

Quando Dargen D’Amico, uno dei quattro giudici di X Factor, gli ha detto “La canzone non mi fa impazzire, ma tu sì” Francesco aveva ben altro look rispetto ad oggi ed è anche per questo motivo per risulta difficile riconoscerlo a un primo impatto. L’attitudine ad essere una “giovane punkstar” c’era già eccome.