Polemica ad Amici, cantante contro Maria De Filippi: “Entra solo chi ha conoscenze e drammi”

Amici 23 è iniziato e con la prima puntata del talent show arrivano anche le prime polemiche. "Non è una storia che riguarda me" puntualizza in una sorta di postilla al video Primogenito, cantante che su Tik Tok ha circa 55mila follower e che ha ottenuto dal video in questione oltre 130mila visualizzazioni.

Il cantante Primogenito attacca Maria De Filippi

Senza dubbio un bel boost per il suo profilo social. Uno stratagemma legittimo e più che lecito, in un mondo in cui molti giovani vogliono fare musica e in pochi riescono ad emergere. E quindi ecco il brano di Primogenito. Una canzone nella quale il giovane artista, che precisa di raccontare la storia per conto di un collega, sfoga la frustrazione di chi si vede superato ai provini per entrare nel talent show di Maria De Filippi da una serie di giovani che più che sul talento puntano su conoscenze e drammi familiari.

Dando per scontato, peraltro, che nessuno degli allievi ammessi abbia talento. Ed è proprio questo aspetto che ha spaccato il pubblico e suscitato polemiche fra gli utenti dei social che hanno visto il video. Da un lato, infatti, la fazione di chi sostiene la tesi di Primogenito e parla di "favoritismi per gli amici degli amici", dall'altro il gruppo di chi parla di "frustrazione di chi è stato escluso".

Il testo integrale del brano di Primogenito contro Amici

Oggi comincia Amici e non ti hanno considerato

Non funziona come credi, ti hanno illuso e poi scartato

Starai fermo sul divano, ma volevi avere un banco

Non sarà abbastanza bravo, oppure…

Non hai capelli afro colorati, non sei abbastanza personaggio per la De Filippi

E non hai fatto né Sanremo Giovani e nemmeno X Factor

Non hai fatto i capricci nelle schede e nemmeno sul palco

Non sei con l’etichetta o non hai il cognome americano

Poi non hai fatto il disco d’oro con i capelli di platino

Non fai musica commerciale e questo ti fa onore

Non parli dei tuoi drammi e drammi d’amore

E la critica non è la selezione più che giusta, ma il messaggio che fate passare

In ogni post su Instagram voi descrivete Amici come un programma per tutti

Quando già sapete bene chi saranno i vostri eletti.