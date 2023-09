Amici 23, le regole di Alessandra Celentano fanno discutere

Amici 23 è appena iniziato - la prima puntata, quella nella quale sono stati assegnati i banchi agli allievi ed è stata quindi costituita la classe di questa stazione è andata in onda domenica 24 settembre - ed ecco le prime polemiche.

A suscitare il polverone sono state le regole imposte da Alessandra Celentano. L'insegnante di danza, si sa, da diverse edizioni si rende protagonista di discussioni, dibattiti e situazioni spesso al limite del paradossale. "Il mondo della danza sa" è la frase ormai iconica che i fedelissimi del talent show di Canale 5 vedono inscindibilmente legata a lei. Durante ogni edizione Alessandra Celentano cerca di applicare di far osservare regole sempre più ferree agli allievi e critica in modo sempre più aspro qualche allievo seguito da altri professori. Diventano quindi protagonista di litigi che spesso affrontano questioni di lana caprina.

Ma, si sa, tutto quanto fa spettacolo e quindi tutto questo, insieme agli imbarazzanti teatrini che organizza con Rudy Zerbi durante le puntate del Serale, sono parte integrante del programma condotto da Maria De Filippi.

Ad Amici 23 Alessandra Celentano sceglie di fare una sorta di upgrade, ovvero di andare oltre tutti i paradossi mai affrontati fino a questo punto, e decide di distribuire agli allievi della scuola un vero vademecum. Che non è stato accolto sin da subito con grande favore da parte dei concorrenti del talent show.

Ecco le regole della maestra Celentano: "La puntualità è alla base delle regole da rispettare a scuola e nella vita. E' fatto divieto arrivare in ritardo alle lezioni", "Non si ammettono disattenzione, atteggiamento superficiale o menefreghista e sbadigli durante le lezioni", "Mantenere ordine e pulizia in tutti gli spazi della scuol, compresa la casetta, nel rispetto della comunità e della produzione che vi ospita", "Rivolgersi alla sottoscritta e al suo staff dando del lei", "Riposo: dormire almeno 7 ore per notte", "Mantenere il peso forma consono per un danzatore", "Il trucco dovrà essere leggero e naturale, consono all'età dell'allieva, tranne particolari esigenze artistiche", "Non solo nelle mie, ma in tutte le lezioni di danza è vietato indossare gioielli e piercing, per la propria incolumità e quella altrui", "E' vietato appoggiarsi alla sbarra".