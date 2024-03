Amadeus a Sanremo 2025? “Ho detto no, ma la Rai mi ha proposto un programma con Fiorello”

Amadeus contattato dalla Rai per il Festival di Sanremo 2025. Ad ammetterlo è stato lo stesso conduttore di 'Affari tuoi' - programma con il quale sta peraltro polverizzando record su record nel pre-serale di Raiuno - in videochiamata questa mattina con l'amico Fiorello a 'Viva Rai2!'.

"Ama, alcuni retroscena dicono che c'è stato un incontro fra te e la Rai, è vero?" ha incalzato Fiorello. "Sì, sì c'è stato l'incontro. Loro non mi hanno chiesto di Sanremo 2025 non lo rifaccio il Festival" ha risposto Amadeus. Che poi ha aggiunto: "In realtà mi hanno chiesto di fare in autunno magari o più avanti una Prima serata io e te, gli Amarello". Ecco la rivelazione che milioni di telespettatori aspettavano e che, se fosse corrispondente alla realtà, rappresenterebbe una produzione di sicuro successo.

Molto sorpreso è però apparso proprio Fiorello, che ha subito esclamato all'amico: "Ma tu ti fai i retroscena mie pure? Non mi hai detto niente. Non mi hai chiamato". "Ho detto 'Quando saremo insieme in vacanza in Sardegna gliene parlerò'" ha poi concluso l'ormai ex direttore artistico ed ex conduttore del Festival di Sanremo.

Detto che con la scelta di conduttore (o conduttori) e direttore artistico del prossimo Festival di Sanremo sembra che la Rai sia ancora in alto mare – il “sembra” è d’obbligo, visto che non è detto che tutte le strategie e le trattative aziendali in merito vengano rese pubbliche –, i vertici della tv di Stato starebbero già pensando alla prossima stagione per un programma con Amadeus e Fiorello. Idea che, peraltro, era già stata ventilata durante l’ultimo Festival di Sanremo.