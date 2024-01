Uomini e Donne, Alessio e Claudia lasciano insieme il programma

Tanto tuonò che piovve. E alla fine Alessio e Claudia hanno deciso di lasciare Uomini e Donne. E, udite udite, finalmente insieme. Secondo alcune indiscrezioni fornite dall'esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, le registrazioni di Uomini e Donne del 22 gennaio hanno visto fra i protagonisti proprio Alessio Pili Stella e Claudia Lenti.

I due stanno vivendo ormai da tempo su un vero ottovolante di emozioni: vorrebbero stare insieme, ma appena ci provano subentra qualche problema che rimette tutto in discussione. Eppure hanno sempre sostenuto che un sentimento forte di fondo ci fosse.

I due opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti hanno sempre creduto poco a questa versione della storia e hanno sempre accusato soprattutto Alessio Pili Stella di non avere il coraggio di ammettere di non essere innamorato di Claudia Lenti. Oltre al fatto che lo stesso Alessio ha dimostrato in diverse occasioni di avere interesse anche a conoscere altre ragazze.

Quest'ultima, dal canto suo, ha spesso sopportato molte sfuriate da parte del "fidanzato" sostenendo di sapere che ne valesse la pena. Ora i due hanno scelto di lasciare insieme Uomini e Donne - vedremo quello che è successo in una delle prossime puntate del dating show di Maria De Filippi - e continuare quindi la loro conoscenza fuori dagli studi televisivi.

Una decisione di certo coraggiosa, ma forse anche un atto dovuto visto che la loro storia è ormai a un bivio: continuare a discutere senza fare passi avanti sarebbe stato inutile e controproducente.

Ora bisognerà capire cosa succederà nei prossimi mesi: la storia fra Alessio e Claudia durerà o li rivedremo in studio?