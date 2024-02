Uomini e Donne, Alessandro e Roberta lasciano insieme il programma: cosa è successo

Clamoroso a Uomini e Donne: una coppia, del tutto improbabile, lascia il programma. La puntata è stata registrata nei giorni scorsi e quindi la vedremo in onda prossimamente, il dato di fatto è che si tratta di una decisione del tutto inattesa soprattutto dopo gli ultimi sviluppi.

Ad aver lasciato il dating show di Maria De Filippi insieme sono Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua. Già, la coppia più improbabile degli ultimi mesi soprattutto per il fatto che i due non si sono mai realmente frequentati.

Già quando Alessandro Vicinanza aveva iniziato a frequentare Ida Platano nella passata stagione di Uomini e Donne si era iniziato a parlare di un interesse da parte di Roberta Di Padua. Tutto era però passato in secondo piano per cedere il passo, e il centro dello studio, alla nuova coppia che stava nascendo. Coppia che poi è uscita dal programma.

Alessandro Vicinanza e Ida Platano sono stati insieme per quasi un anno, dopodiché hanno raccontato le rispettive versioni della separazione a Verissimo da Silvia Toffanin e alla fine sono tornati a Uomini e Donne: Ida in veste di tronista e Alessandro come cavaliere del trono Over. Durante gli ultimi mesi Roberta Di Padua ha vissuto una serie di delusioni con alcuni cavalieri – recentemente aveva anche deciso di uscire dal programma da sola, ma la sua scelta è durata lo spazio di un mattino. Anzi molto meno - tanto che Alessandro Vicinanza aveva frequentato diverse dame. Nulla aveva fatto presagire una loro unione, me che meno una loro uscita di coppia dal programma. Che invece è avvenuta solo pochi giorni fa. Quanto dureranno insieme? Le scommesse sono aperte...